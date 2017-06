Vita 34 AG unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit rumänischer Besmax Life Solutions SRL

- Vita 34 baut Marktzugang in Rumänien aus - Größe des rumänischen Gesamtmarkts vergleichbar mit Deutschland

Leipzig, 27. Juni 2017 - Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), die zweitgrößte Stammzellbank in Europa, hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem rumänischen Unternehmen Besmax Life Solutions SRL abgeschlossen. Die langfristig angelegte Zusammenarbeit zielt auf einen relevanten Marktanteil im rumänischen Markt. Der rumänische Markt für Einlagerungen von Nabelschnurblut hat ein Gesamtvolumen von 14 Mio. Euro, dies entspricht ungefähr dem deutschen Markt.

Besmax Life Solutions SRL fokussiert sich auf den Bereich Stammzellen. Das Unternehmen ist Teil der Life Solutions Group, deren Healthcare-Unternehmen unter anderem im Vertrieb von Spezialpharmazeutika aktiv sind. Dazu zählen Blutkonserven, Plasma und Impfstoffe, für verschiedene medizinische Disziplinen, darunter Gynäkologie und Geburtshilfe. Dadurch bietet die Kooperation guten Zugang zu Entbindungskliniken. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um ein effizientes Logistik-Netzwerk nicht nur für die Ansprache potenzieller Kunden, sondern auch für die Entnahme und Verarbeitung von Nabelschnurblut und -gewebe aufzubauen. Die Herstellung der Stammzellpräparate aus den entnommenen Proben und die Kryokonservierung sollen entsprechend der Kooperationsvereinbarung bei Vita 34 AG in Leipzig durchgeführt werden.

"Den Marktzugang in Rumänien auszubauen ist für die Fortsetzung unserer Buy and Build Strategie ein wichtiger Schritt. Unsere Marktforschung hat gezeigt, dass gerade in Rumänien eine verhältnismäßig hohe Nachfrage zu beobachten ist. Wir führen das auf die starke Eigenvorsorge der Familien innerhalb des dortigen Gesundheitssystems zurück. Mit einem starken und etablierten Vertriebspartner sind wir in der Lage, diesen Bedarf auf hohem Qualitätsniveau und 'Made in Germany' zu adressieren", kommentierte Dr. Wolfgang Knirsch, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG.

Unternehmensprofile

Vita 34 wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank in Europa gegründet und bietet als Komplettanbieter die Entnahmelogistik, Aufbereitung und Einlagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Grundlage für die erfolgreiche Arbeit ist eine hervorragende Position im technologischen Segment der Kryokonservierung. Dabei werden Zellen und Gewebe bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten und können bei Bedarf im Rahmen einer medizinischen Therapie eingesetzt werden. Rund 160.000 Kunden nutzen bereits dieses Angebot und haben mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt.

Besmax Life Solutions SRL ist ein rumänisches Unternehmen der Life Solutions Group, das auf Stammzellen spezialisiert ist. Die Life Solutions Group ist eine Gruppe von Healthcare-Unternehmen, die Pharmaprodukte, medizinische Ausrüstung und Devices vertreiben. Unter anderem ist die Gruppe ein wichtiger Anbieter von humanen Blut- und Plasmaprodukten wie Immunglobulinen, Humanalbumin und Gerinnungsfaktoren. Teil des Portfolios sind zudem Spezialpharmazeutika für die Geburtshilfe und Gynäkologie, Allgemeine Chirurgie, Transplantation (Organe und Gewebe), Hämatologie und Onkologie.

