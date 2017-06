FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RUHIG - Im Dax zeichnet sich am Dienstagmorgen zunächst nur wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start rund vier Punkte höher auf 12 775 Punkte. Tags zuvor war der Dax hoffnungsvoll gestartet, wurde jedoch prompt wieder eingefangen. Damit knüpfte er nahtlos an die Entwicklung der vergangenen sechs Wochen an, die trotz einiger neuer Rekordstände große Dynamik und eine klare Richtung vermissen lässt.

USA: - GEMISCHT - Die New Yorker Aktienindizes haben sich am Montag in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Knappe Gewinne gab es bei den Standardwerten, während die Technologiebörse Nasdaq nachgab.

ASIEN: - FREUNDLICH - An den meisten asiatischen Börsen sind die Kurse am Dienstag gestiegen. Ein schwächerer Yen half den japanischen Aktien ins Plus, weil die Exportaussichten sich dadurch verbessern. Leicht abwärts ging es in Festland-China.

DAX 12.770,83 0,29% XDAX 12.767,29 0,29% EuroSTOXX 50 3.561,76 0,51% Stoxx50 3.210,62 0,59% DJIA 21.409,55 0,07% S&P 500 2.439,07 0,03% NASDAQ 100 5.777,59 -0,44% Nikkei 225 20.210,27 0,28% (7:00 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - BEHAUPTET - Der Handel mit dem Bund-Future sollte behauptet beginnen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Dienstagmorgen. Im weiteren Tagesverlauf dürfte er sich seiner Meinung nach zwischen 164,30 und 165,70 bewegen, wobei die Handelsaktivität überschaubar ausfallen werde. Denn die Investoren warteten auf die Aussagen der US-Notenbanker und hier vor allem von Janet Yellen.

Bund-Future Schlusskurs 165,17 0,08% Bund-Future Settlement 165,14 0,02%

DEVISEN: - UNTER 1,12 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat sich bis zum Dienstagmorgen wieder etwas berappelt, nachdem er im Wall-Street-Handel am Vorabend bis auf 1,1175 Dollar gefallen war. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1191 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1187 (Freitag: 1,1173) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:00 Uhr) Euro/USD 1,1191 0,08% USD/Yen 111,79 -0,06% Euro/Yen 125,10 0,05%

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,99 US-Dollar und damit 16 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 12 Cent auf 43,50 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0031 2017-06-27/07:31