Rio de Janeiro - Kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg muss der brasilianische Präsident Michel Temer immer stärker um sein Amt bangen. Als erstes Staatsoberhaupt in der Geschichte des fünftgrössten Landes der Welt wurde Temer während seiner Amtszeit wegen Korruptionsverdachts angeklagt. Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot reichte die Klage beim Obersten Gerichtshof in Brasilia ein.

Ob es zum Verfahren kommt, hängt von zwei Hürden ab: Zunächst müssten zwei Drittel der Volksvertreter im Parlament für die Aufhebung der Immunität stimmen - das wären mindestens 342 der 513 Abgeordneten. Nach jetzigem Stand ist das unwahrscheinlich. Anschliessend müsste der Gerichtshof für ein Verfahren stimmen; dann wäre Temer zunächst für 180 Tage seiner Aufgaben entbunden, berichtete das Portal "O Globo".

Temer soll jahrelang Schmiergelder kassiert haben

Temer hatte 2016 die Macht nach der Amtsenthebung der linken Präsidentin Dilma Rousseff übernommen. Der bei seinen Landsleuten äusserst unbeliebte Konservative steht seit Wochen selbst am Pranger - die Zustimmung ...

