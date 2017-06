Während der Aktienrally der letzten Jahre ist Gold immer mehr zurückgeblieben. Inflationsfreies Wachstum ist der große Treiber für Eigenkapitaltitel und Gift für das Edelmetall. Doch das Spiel muss nicht ewig so weitergehen.

In den letzten fünf Jahren hat sich der DAX in etwa verdoppelt, Gold hingegen rund 20 Prozent seines Wertes verloren. Auch in den letzten zwölf Monaten sieht es nicht anders aus, die Outperformance des deutschen Leitindex beträgt schon wieder mehr als 30 Prozent.

Damit haben sich die Wertrelationen verschoben, Aktien sind im Vergleich zu Gold deutlich teurer geworden. Das hat mit dem starken Dollar zu tun, aber nicht nur.

Die Wirtschaft ist im Trend in den letzten Jahren ordentlich gewachsen, aber die Inflation ist niedrig geblieben. Das ist ein ideales Umfeld für Aktien, Gold als klassische Inflationsabsicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...