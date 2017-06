IRW-PRESS: Zinc One Resources Inc.: Zinc One übt Option auf den Erwerb und die Zusammenlegung des Zinkoxidprojekts Bongará und des Zinkoxidprojekts Charlotte Bongará aus

-

Zinc One übt Option auf den Erwerb und die Zusammenlegung des Zinkoxidprojekts Bongará und des Zinkoxidprojekts Charlotte Bongará aus

Börsenkürzel TSX-V: Z Börsenkürzel OTC: ZZZOF Börsenkürzel Frankfurt: RH33

Vancouver, Kanada - 27. Juni 2017 - Zinc One Resources Inc. (Zinc One oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,2697,Company_Presentation/?v=29773 0) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen durch die Zahlung von Barmitteln in Höhe von insgesamt 1.150.000 USD an die Optionsgeber die Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Zinkoxidprojekt Bongará und dem Zinkoxidprojekt Charlotte Bongará ausgeübt hat und damit den Grundstein für die erneute Erschließung des Zinkoxidprojekts Bongará legt.

Zinc One ist das erste Unternehmen im Besitz beider Projekte. Zinc One gehören nicht nur die Projekte am jeweiligen Ende eines sechs Kilometer langen Trends mit bekannter hochgradiger Zinkoxidmineralisierung, sondern auch Gebiete mit hohem Potenzial für die Entdeckung zusätzlicher Mineralisierung. Zinc One wird sich umgehend auf das Zinkoxidprojekt Bongará konzentrieren, da das Unternehmen dies für die zweckdienlichste Vorgangsweise hält, um ein Zinkoxidproduzent zu werden. Jedes Konzessionsgebiet unterliegt weiterhin einer bescheidenen im Voraus zu entrichtenden Lizenzgebühr und einer Förderbeteiligung (NSR) von 2 Prozent.

Die Akquisition sämtlicher Anteile an den Zinkoxidprojekten Bongará und Charlotte Bongará ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zur Produktionsaufnahme und der letzte wichtige Schritt zur Übernahme von Forrester Metals Inc. Die Konzessionen dieser beiden hochgradinge Zinkprojekte stehen nun vollständig unter unserer Kontrolle und die Vorbereitungen für die Weiterentwicklung des Zinkoxidprojekts Bongará sind im Gange, sagte James Walchuck, CEO von Zink One.

Wir freuen uns über den Fortschritt, den das Management von Forrester erzielt, und möchten diese Dynamik bei der Weiterentwicklung der Projekte beibehalten. Unser Schwerpunkt und unsere Aufgabe besteht darin, das Zinkoxidprojekt Bongará so schnell wie möglich zu erschließen, um von der unserer Meinung nach anhaltenden Hausse im Zinkmarkt zu profitieren. Diese Ansicht gründet unter anderem darauf, dass die Zinkvorräte in den Depots der LME auf ihrem niedrigsten Stand seit 2007 sind. Zudem werden weltweit nur sehr wenige Zinkprojekte für die Produktion erschlossen, was unseren Geschäftsplan, das Zinkoxidprojekt Bongará so schnell wie möglich weiterzuentwickeln, untermauert.

Über Zinc One Resources Inc.

Zinc One ist auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von aussichtsreichen und im fortgeschrittenen Ausbaustadium befindlichen Zinkprojekten in bergbaufreundlichen Rechtssystemen spezialisiert. Die wichtigsten Aktiva von Zinc One sind das vormals produzierende Zink-Oxid-Projekt Bongará und das Zink-Oxid-Projekt Charlotte Bongará in Peru. Das Zink-Oxid-Projekt Bongará war von 2007 bis 2008 in Produktion, wurde jedoch aufgrund der Weltwirtschaftskrise und des damit einhergehenden Rückgangs des Zinkpreises stillgelegt. Bei früheren Produktionen wurden an oder in der Nähe der Oberfläche Zinkwerte von über 20 Prozent und Gewinnungsraten von über 90 Prozent erzielt. Das benachbarte Zink-Oxid-Projekt Charlotte Bongará weist mehrere hochgradige oberflächennahe Zinkoxid-Bohrabschnitte auf, die zahlreiche Bohrziele und beträchtliches Explorationspotenzial bieten. Das Ziel von Zinc One ist es, die Produktion beim Zink-Oxid-Projekt Bongará zu beginnen und dabei Ziele entlang eines Trends von sechs Kilometern, der das Zink-Oxid-Projekt Charlotte Bongará einschließt, zu erkunden. Zinc One wird von einem erfahrenen Team aus Explorationsgeologen und Ingenieuren geleitet, die bereits Erfolge in der Errichtung und im Betrieb von Bergbaustätten verbuchen können.

Eine Videopräsentation von CEO James Walchuk, die eine Übersicht über Zinc One bietet, können Sie unter folgendem Link abrufen: Zinc One-Videopräsentation.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von James Walchuck, CEO, President und Director von Zinc One, einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter WWW.ZINCONE.COM oder über CEO, President und Director James Walchuck (Tel. (604) 683-0911, E-Mail: info@zincone.com).

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ZINC ONE RESOURCES INC. Unterschrift:- _______________________ James Walchuck CEO & President Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zinc One weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, von denen viele nicht im Einflussbereich der beiden Unternehmen liegen. Solche Faktoren beinhalten unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit der eingeschränkten Betriebshistorie von Zinc One, den geplanten Explorations- und Erschließungsarbeiten beim Zink-Oxid-Projekt Bongará sowie dem Erfordernis, Umwelt- und behördliche Bestimmungen zu erfüllen. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Zinc One ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren oder zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40184 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40184&tr=1

