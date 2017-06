27.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V. (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Zentralbanken heizen die Nachfrage nach Kryptowährungen an München (ots) - "Noch vor etwa zwei Jahren wurde Bitcoin als Randtechnologie für Computer-Freaks betrachtet. Inzwischen gewinnen Bitcoin und Co. auch im Mainstream immer mehr an Popularität", stellt Demelza Haysin in ihrem jüngsten Beitrag auf www.misesde.org fest. Den Grund hierfür sieht die Doktorandin der Universität von Liechtenstein allerdings weniger in der gestiegenen Nachfrage...

Den vollständigen Artikel lesen ...