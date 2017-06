Von Ese Erheriene

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Die Börsen in der Region Ostasien und Australien folgen am Dienstag dem richtungslosen Handel der Wall Street. Die Bewegungen der verschiedenen Börsen sind zudem gering. An der rohstofflastigen Börse in Australien belastet der Fall der Metallpreise, der Nikkei in Tokio erholt sich gestützt von einem schwächeren Yen auf ein Einwochenhoch.

Der Goldpreis, der am Vortag massiv unter Druck geraten war - im Handel tippt man auf einen Eingabefehler eines Marktakteurs -, erholt sich im asiatischen Handel nicht. Die Feinunze wird mit 1.245 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf Vortagesniveau. Der Goldpreis hatte am Vortag in London in einer schnellen Bewegung 1 Prozent verloren und dies bei extrem hohen rund 1,8 Millionen gehandelter Unzen innerhalb einer Minute.

In Sydney sinkt der S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent, wobei der Versorgersektor 1,7 Prozent auf ein Zweiwochentief verliert. Der Rohstoffindex büßt 0,7 Prozent. Der Nikkei-225 in Tokio gewinnt dagegen 0,3 Prozent auf 20.215 Punkte und der Schanghai-Composite ermäßigt sich um 0,1 Prozent auf 3.183 Punkte. In Singapur legt der Leitindex nach dem feiertagsbedingten langen Wochenende um 0,4 Prozent zu.

In ganz Asien folgen die Anleger den schwachen Vorgaben der US-Technologiewerte. Auf Taiwan verliert der Technologieindex 0,8 Prozent. In Seoul kommen Samsung Electronics nach ihrem Rekordhoch des Vortages leicht zurück. "Aktien der Region Asien-Pazifik, die zum Wochenbeginn noch auf breiter Front zugelegt hatten, könnten von den Verlusten im Technologiesektor mit nach unten gezogen werden", warnt Marktstrategin Jingyi Pan von IG Group.

Warten auf Yellen

Der Markt warte nun auf die Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen, heißt es weiter. In Erwartung falkenhafter und tendenziell dollarstützender Aussagen neigt dieser auf Tagessicht zur Stärke. Der Greenback steigt auf 111,85 Yen nach Wechselkursen um 111,32 zur Vortageszeit.

Am Ölmarkt erholen sich die Preise von ihren Tagestiefs des Vortages, auf Tagessicht tut sich aber recht wenig. Die global gehandelte Nordseesorte Brent verteuert sich um 0,2 Prozent auf 45,96 Dollar. Die Stimmung sei weiterhin schlecht, die Aufschläge seien rein technischer Natur, warnt ein Händler. Das steigende Angebot aus den USA, Libyen und Nigeria drücke unverändert auf die Stimmung.

In Japan sind Exportwerte dank der Yen-Schwäche gefragt. Für die Aktie des insolventen Airbag-Herstellers Takata gibt es nur Angebotskurse. Zwar wird die Aktie ab Dienstag wieder gehandelt, doch gibt es kein Kaufinteresse. Am 27. Juli wird das Papier von der Börse genommen. Mit den Berichten über die da bereits drohende Insolvenz war der Wert in der Vorwoche um 67 Prozent eingebrochen.

Toshiba verlieren 2 Prozent, obwohl die Erwartungen steigen, dass der angeschlagene Elektronikkonzern seine Halbleiterspeichersparte kurzfristig veräußert. In Sydney verlieren BHP Billiton und Rio Tinto mit dem Preisverfall bei Metallen jeweils ein knappes Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.716,00 -0,07% +0,30% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.214,29 +0,30% +5,75% 08:00 Kospi (Seoul) 2.395,27 +0,28% +18,20% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.182,66 -0,09% +2,55% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.894,55 +0,09% +17,55% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.221,12 +0,36% +11,81% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1191 +0,1% 1,1183 1,1196 +6,4% EUR/JPY 125,08 -0,0% 125,09 124,88 +1,7% EUR/GBP 0,8789 -0,0% 0,8791 0,8782 +3,1% GBP/USD 1,2732 +0,1% 1,2722 1,2750 +3,2% USD/JPY 111,77 -0,1% 111,85 111,55 -4,4% USD/KRW 1137,55 +0,3% 1133,91 1136,03 -5,8% USD/CNY 6,8414 +0,0% 6,8411 6,8381 -1,5% USD/CNH 6,8471 -0,2% 6,8574 6,8465 -1,8% USD/HKD 7,7996 +0,0% 7,7989 7,7998 +0,6% AUD/USD 0,7599 +0,2% 0,7584 0,7578 +5,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,48 43,38 +0,2% 0,10 -23,6% Brent/ICE 45,95 45,83 +0,3% 0,12 -21,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,41 1.244,40 +0,1% +1,01 +8,2% Silber (Spot) 16,60 16,61 -0,0% -0,01 +4,2% Platin (Spot) 919,85 918,00 +0,2% +1,85 +1,8% Kupfer-Future 2,62 2,63 -0,2% -0,01 +4,0% ===

