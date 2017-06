Oleg (Deripaksa) plant seine Anteile an der Strabag SE zu verkaufen. Der russische Milliardär ist seit zehn Jahren am Baukonzern beteiligt. Zurzeit besitzt Oleg noch 25,9 Prozent plus eine Aktie (Eingestiegen ist er 2007 mit 30 Prozent). Diese Paket ist aktuell rund 1,1 Millarden Euro wert. Spannend wird nun die Reaktion der weiteren Kernaktionäre. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...