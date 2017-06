Ich liebe Vapiano. Nettes Ambiente, leckere Pasta und sogar glutenfreie Pizza. Als treuer Kunde habe ich sehr gespannt auf den Börsengang der Vapiano SE (WKN:A0WMNK) gewartet - um (so meine Erwartung) in so etwas wie das deutsche Chipotle Mexican Grill zu investieren.



Nach Sichtung des Börsenprospekts wich meine Begeisterung jedoch der Ernüchterung. Hier erfährst du, weshalb ich glaube, dass die Vapiano-Aktie (erst einmal) nichts für Foolishe Anleger ist und es bessere langfristige Investitionsmöglichkeiten für uns gibt.

Teuer erkauftes Umsatzwachstum auf dem Papier

Im Prospektus wird die Aufmerksamkeit schon früh auf das Umsatzwachstum der letzten zwei Jahre von 28 % gelenkt. Diese großartige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...