Global Payments Inc. (NYSE: GPN), ein weltweit tätiger Anbieter von Technologiedienstleistungen für den Zahlungsverkehr, gibt die sofortige Verfügbarkeit einer neuen Lösung bekannt, mit der Geschäfte ihre Reichweite global ausdehnen können und Zugang zu mehr als 120 lokalen und alternativen Zahlungsmethoden aus 170 verschiedenen Ländern in ganz Europa, in Nord-, Süd-, Mittelamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum erhalten.

Durch dieses Angebot erhalten die E-Commerce- und Omnichannel-Kunden von Global Payments Zugriff auf eine breite Auswahl an Zahlungsmethoden wie Banküberweisungen, Lastschriftverfahren und Cyberwallets. Verbraucher haben zudem die Möglichkeit, die ihnen am besten entsprechenden Zahlungsmethoden zu wählen, was Umsatz- und Auftragssteigerungen für Händler mit sich bringt.

Diese Zahlungsmethoden werden in die E-Commerce-Technologie von Global Payments aufgenommen und über eine einzelne Zahlungsmanagementplattform angeboten, wodurch die Übernahme, Erfassung und Verarbeitung einer breiten Auswahl an Zahlungsmethoden an Komplexität verliert. Global Payments baut seine weltweit führende Stellung weiter aus, indem technologiegestützte, softwaregesteuerte Lösungen auf den Markt gebracht werden, mit denen Zahlungen für Händler jeder Größenordnung vereinfacht werden.

"Mit dieser Möglichkeit können wir unsere Auswahl an innovativen E-Commerce- und Omnichannel-Zahlungslösungen erweitern und unseren Kunden grenzübergreifende Umsätze ermöglichen", sagte Jeff Burke, Präsident der Abteilung für E-Commerce bei Global Payments. "Mit unserer unerreichten technologischen Fähigkeit und Verbreitung können Kunden die beispiellose globale Präsenz von Global Payments im Acquiring-Bereich noch besser nutzen, um in neue Märkte einzusteigen und ihre Geschäfte auf internationaler Ebene auszudehnen."

Über Global Payments

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologiedienstleistungen für den Zahlungsverkehr, der durch weltweite Kundenbedürfnisse bestimmte innovative Lösungen liefert. Unsere Technologien, Partnerschaften und das Fachwissen unserer Mitarbeiter gestatten es uns, ein breites Sortiment an Produkten und Leistungen anzubieten, das unseren Kunden die Annahme aller Zahlungsarten über die verschiedensten Vertriebskanäle in zahlreichen Märkten in aller Welt ermöglicht.

Global Payments hat seinen Sitz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia und beschäftigt 8500 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen ist Mitglied im S&P 500 und verfügt über Händler und Partner in 30 Ländern in Nordamerika, Europa, Brasilien sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen über Global Payments unsere service-getriebene Marke und unsere Technologien finden Sie unter www.globalpaymentsinc.com.

