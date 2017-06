China, Indien und die USA haben in den vergangenen Monaten wieder mehr Kohle gefördert. Sollte der Trend anhalten, könnte das den Klimazielen von Paris zusetzen.

Schlechtes Zeichen für die Klimaziele: Die drei größten Kohleverbraucher der Erde haben in diesem Jahr ihre Förderung des fossilen Brennstoffs hochgeschraubt. Und das, nachdem der Klimakiller in den vergangenen Jahren eigentlich schon auf Talfahrt war.

Der Aufstieg von erneuerbaren Energien und Chinas Kampf gegen den belastenden und gefährlichen Smog in seinen Städten machten die Kohle mit ihrer CO2-Last zunehmend unpopulär. Zuletzt meldete der britische Energieriese BP für 2016 den größten Rückgang in der weltweiten Kohleförderung in der Geschichte: ein Minus von 6,5 Prozent. Den Löwenanteil der Einsparungen leisteten den Angaben zufolge China und die USA. Doch neue Förderdaten, die der Nachrichtenagentur AP vorliegen, künden eine Kehrtwende an.

In Indien, China und den USA wurden demnach in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mindestens 121 Millionen Tonnen oder sechs Prozent mehr Kohle aus dem Boden geholt als im Vergleichszeitraum 2016. In Prozenten ist der Umschwung in den Vereinigten Staaten am dramatischsten: Dort stieg der Kohleabbau in den ersten fünf Monaten um 19 Prozent, wie aus Zahlen des US-Energieministeriums hervorgeht.

Experten sind sich noch uneins, wie anhaltend dieser Trend sein wird. Bei den befürchteten negativen Folgen fürs Klima hingegen gibt es kaum Kontroversen. "Wenn man sich diese drei Länder anschaut, sind alle anderen eigentlich unbedeutend in diesem Schema", sagt Tim Buckley vom Institut für Energiewirtschaft und Finanzanalyse (IEEFA) in Cleveland. Zusammen stellen die USA, China und Indien etwa zwei ...

