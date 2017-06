Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Eine schwächere Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal zwingt die Schaeffler AG, ihre Jahresprognose zu senken. Wie der Automobilzulieferer am späten Montagabend mitteilte, wird die EBIT-Marge vor Sondereffekten 2017 voraussichtlich 11 bis 12 Prozent betragen. Bislang hatte das Unternehmen 12 bis 13 Prozent in Aussicht gestellt. Den freien Cashflow sieht Schaeffler nur noch bei rund 500 Millionen statt 600 Millionen Euro. An der Umsatzerwartung hält das Unternehmen jedoch fest. Hier wird unverändert ein währungsbereinigtes Wachstum um 4 bis 5 Prozent erwartet. Als Gründe für das schwächere Abschneiden nennt Schaeffler erhöhten Preisdruck im Automotive-Erstausrüstungsgeschäft bei gleichzeitig zunehmenden Kosten für Neuanläufe. Dazu kämen höhere Entwicklungsaufwendungen und Vorleistungen aufgrund zusätzlicher Projekte im Bereich der E-Mobilität und temporäre Lieferengpässe im Automotive Aftermarket-Geschäft.

TAGESTHEMA II

Die geplante Übernahme von Stada durch Bain Capital und Cinven ist knapp gescheitert. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist wurden der Erwerbsgesellschaft 65,52 Prozent der Aktien angedient. Damit wurde die von ursprünglich 75,0 auf 67,5 herabgesetzte Mindestannahmeschwelle nicht erreicht. Dies habe keine Auswirkungen auf die Wachstumsaussichten, teilte Stada mit. Bain und Cinven hatten 66 Euro je Stada-Aktie geboten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:30 DE/Vapiano SE, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 AT/S&T AG, HV, Hagenberg

DIVIDENDENABSCHLAG

RCM Beteiligungs AG 0,04 EUR Dt. Grundsstücksauktionen 0,72 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex April 20 Städte PROGNOSE: +6,0% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 116,0 zuvor: 117,9

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullzinsanleihen mit Laufzeit Mai 2019 im Volumen von 2,0 bis 2,5 Mrd EUR Auktion inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von 500 Mio bis 1,0 Mrd EUR, davon: 0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 3,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit September 2026 11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2019 im Volumen von 4,0 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2026 im Volumen von 1,0 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.436,00 0,00 Nikkei-225 20.218,19 0,33 Schanghai-Composite 3.175,21 -0,32 DAX 12.770,83 +0,29% DAX-Future 12.759,50 +0,29% XDAX 12.767,29 +0,29% MDAX 25.262,96 +0,20% TecDAX 2.267,45 -0,03% EuroStoxx50 3.561,76 +0,51% Stoxx50 3.210,62 +0,59% Dow-Jones 21.409,55 +0,07% S&P-500-Index 2.439,07 +0,03% Nasdaq-Comp. 6.247,15 -0,29% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,17 +13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Etwas fester - Die Rettung der bedrohten italienischen Banken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza sorgte für gute Stimmung. Ebenso der wider Erwarten auf ein Allzeithoch gestiegene deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex. Erneut unter Erwarten ausgefallene US-Wirtschaftsdaten drückten dann aber am Nachmittag wieder auf die Kurse und auch zeitweise wieder nachgebende Ölpreise verunsicherten die Anleger. Die gesunden Teile von Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza werden von Intesa Sanpaolo übernommen. Für die faulen Kredite der beiden Banken wird eine "Bad Bank" gegründet, die mit bis zu 12 Milliarden Euro an Staatsgeldern gestützt wird. Intesa Sanpaolo wurden als Gewinner der Bankenrettung gefeiert, der Kurs gewann 3,5 Prozent. Aber auch andere italienische Bankeanaktien legten deutlich zu. Der Stoxx-Bankenindex stieg um 0,9 Prozent. Nestle gewannen 4,3 Prozent. Das Unternehmen gewann mit dem Hedgefonds Third Point von Daniel Loeb einen neuen Großinvestor, der Druck machen dürfte, dass die Gesamtrendite verbessert wird.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Die Unsicherheit, ob die für die Übernahme erforderliche Annahmequote von 67,5 Prozent erreicht wird, drückte auf die Stada-Aktie. Stada verloren 3,1 Prozent auf 61,79 Euro. Nachbörslich wurde dann bekannt, dass die Übernahme tatsächlich gescheitert ist, weil die Übernehmer Bain Capital und Cinven die Annahmeschwelle nicht erreichten. Air Berlin gaben um 4,2 Prozent nach, nachdem die Lufthansa ihr ausdrückliches Desinteresse an einer Übernahme der krisengeschüttelten Fluglinie erklärt hatte. Die Erleichterung darüber und eine positive Analystenstudie trieben die Lufthansa-Aktie um 3,1 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) -0,03% auf 12.767 Punkte

Stada gaben um 6 Prozent nach, nachdem die Übernahme durch Bain Capital und Cinven gescheitert war. Dagegen reagierten Schaeffler kaum auf die Gewinnwarnung, die das Unternehmen aber auch erst kurz nach 22.00 Uhr ausgegeben hatte. Bei dünnen Umsätzen betrug das Minus nur 0,3 Prozent. Die Nachricht sei wohl zu spät am Abend gekommen, vermutete ein Händler. Seiner Meinung nach wird der Kurs am Dienstag im regulären Geschäft einen deutlicheren Rücksetzer erleben. Nachrichtenlos sei ferner die Aurelius-Aktie vorübergehend um 4 Prozent gefallen, ehe sie ihr Minus auf 1,3 Prozent verringert habe.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Eine Mischung aus volatilen Ölpreisen und enttäuschenden Konjunkturdaten hielt die Kurse am Montag im Zaum. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA sank im Mai stärker als erwartet. Gesucht waren dividendenstarke Aktien, zumal die Renditen am Anleihemarkt abermals sanken. Der Sektor der Versorger im S&P-500 gewann 0,8 Prozent. Auch der Bankensektor verbuchte mit plus 0,6 Prozent überdurchschnittliche Kursgewinne, nachdem die Rettung zweier italienischer Banken durch den Staat die Angst vor einer systemischen Krise des italienischen Bankensektors gelindert hatte. Arconic fielen um 6 Prozent, nachdem die New York Times (NYT) berichtet hatte, Aluminiumplatten mit Polyethylen-Kern des Unternehmens seien in der Fassade des kürzlich durch eine Brandkatastrophe in die Schlagzeilen geratenen Londoner Hochhauses verbaut gewesen. Einen Sprung um 14,2 Prozent nach oben machten Avis Budget Group. Waymo, eine Tochter der Google-Mutter Alphabet, hatte Avis engagiert, um fahrerlose Autos zu parken und zu warten. Der Kurs des Avis-Wettbewerbers Hertz stieg um 13,5 Prozent nach einem Bloomberg-Bericht, laut dem Apple bei Hertz Fahrzeuge mietet, um Technik zu testen, die autonomes Fahren ermöglicht. Spekulationen auf einen Tausch von Schulden gegen Aktien trieben Valeant um 8,1 Prozent nach oben.

Am Anleihemarkt legten die Kurse in Reaktion auf die schwächeren Konjunkturdaten zu. Auch die positive Aufnahme der Auktion zweijähriger Schuldtitel stützte die Notierungen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1193 +0,1% 1,1183 1,1201 EUR/JPY 125,14 +0,0% 125,09 124,85 EUR/CHF 1,0878 +0,1% 1,0870 1,0875 GBP/EUR 1,1376 -0,0% 1,1376 1,1372 USD/JPY 111,79 -0,1% 111,85 111,44 GBP/USD 1,2733 +0,1% 1,2722 1,2737

Der Dollar geriet nach den enttäuschenden US-Konjunkturdaten zeitweise unter Druck. Der Euro stieg auf ein Tageshoch von 1,1220 Dollar. Befürchtungen, dass die US-Notenbank ihr avisiertes Tempo bei den Zinserhöhungen womöglich nicht beibehalten kann, lasteten aber nicht nachhaltig auf dem Greenback. Im späten US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung wieder rund 1,1180 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,48 43,38 +0,2% 0,10 -23,6% Brent/ICE 45,97 45,83 +0,3% 0,14 -21,8%

Die Ölpreise schwankten zwischen positivem und negativem Terrain. Sie profitierten einerseits von schweren Stürmen und Produktionsausfällen im Golf von Mexiko mit der Spekulation auf sinkende Lagerbestände in den USA. Auch Gelegenheitskäufe stützten nach Angaben von Marktteilnehmern die Preise, ebenso wie Spekulationen auf eine anziehende Nachfrage aus China, nachdem die Volksrepublik die USA im Mai bereits den vierten Monat in Folge als größter Erdölaufkäufer überholt hat. Im Handel wurde spekuliert, China könne die strategischen Erdölreserven aufstocken. Allerdings vergaßen die Akteure darüber nicht, dass das Problem der Überversorgung unverändert fortbesteht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 0,9 Prozent auf 43,38 Dollar. Brent verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 45,83 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,69 1.244,40 +0,1% +1,29 +8,2% Silber (Spot) 16,60 16,61 -0,1% -0,01 +4,2% Platin (Spot) 920,00 918,00 +0,2% +2,00 +1,8% Kupfer-Future 2,62 2,63 -0,3% -0,01 +4,0%

