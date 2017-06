Burgdorf - In Bern soll noch dieses Jahr mit dem Aufbau eines Diabetes-Forschungszentrums begonnen werden. Der Fokus des Diabetes Center Berne (DCB) liegt auf ungelösten Problemstellungen in der Therapie von Diabetes mellitus. Das Center wird eng mit der Universitätsklinik für Diabetologie, Endokrinologie, Ernährungsmedizin & Metabolismus (UDEM) der Insel Gruppe zusammenarbeiten, wie das DCB in einer Mitteilung schreibt.

Das DCB wird nach Eröffnung des Translationszentrums sitem-insel im Neubau auf dem Areal des Inselspitals einziehen. Willy Michel, Verwaltungsratspräsident der Ypsomed Gruppe, stellt für dieses Vorhaben einen Betrag von 50 Mio Franken privat zur Verfügung.

600 Mio Erkrankte bis 2040

Diabetes ist eine der grössten globalen Volkskrankheiten: Heute sind weltweit über 400 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt, davon injiziert jeder Zehnte täglich Insulin. Bis zum Jahr 2040 werden gemäss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...