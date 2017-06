IRW-PRESS: MOOVLY MEDIA INC: Moovly Media schließt Privatplatzierung ab

Vancouver, British Columbia - 26. Juni 2017 - Moovly Media Inc. (Moovly oder das Unternehmen) (TSXV: MVY) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten (jede eine Einheit) abgeschlossen hat. Das Unternehmen erzielte durch die Ausgabe von 17.333.333 Einheiten einen Bruttoerlös von 2.600.000 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Aktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Preis von 0,25 C$ je Aktie. Ein Insider des Unternehmens nahm an der Privatplatzierung teil und erwarb 200.000 Einheiten. Sämtliche der im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere werden einer viermonatigen Weiterverkaufsbeschränkung unterliegen. Der Abschluss der Privatplatzierung hängt weiterhin von der endgültigen Zustimmung der TSX Venture Exchange ab.

Das Unternehmen plant, den Bruttoerlös aus der Privatplatzierung folgendermaßen zu verwenden:

Verwendung des Erlöses ($) Verkauf & Marketing 1.000.000 Produktentwicklung 500.000 Allgemeines Betriebskapital 1.100.000 GESAMT 2.600.000

Obwohl das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot wie oben beschrieben zu verwenden, kann die tatsächliche Zuteilung des Nettoerlöses in Abhängigkeit von den zukünftigen Betriebstätigkeiten bzw. unvorhergesehenen Ereignissen oder Möglichkeiten von den oben angegebenen Verwendungszwecken abweichen.

Über Moovly

Moovly ist angesichts einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen für die Erstellung von Videoinhalten ein führendes Unternehmen im Bereich der Mischung von Inhalten*. Die Lösungen von Moovly beinhalten einen Editor namens Moovly Studio, der zahlreiche Funktionen und vorinstallierte Assets bietet und die manuelle Erstellung von Inhalten ermöglicht, Moovly Bots genannte Videogeneratoren, die anhand von Vorlagen automatisch Inhalte erstellen, sowie Kundendaten und eine App für die Aufnahme und Präsentation von Inhalten für unterwegs. Moovly Studio hebt sich in drei wichtigen Bereichen von der Konkurrenz ab: führende Technologie, erstklassige digitale Bibliotheken und die Fähigkeit einer flexiblen Integration von Drittanbietern, wodurch die Nutzer über alles verfügen, was sie zur Erstellung von Inhalten auf nur einer Plattform benötigen.

Moovly ist erschwinglich, intuitiv und benutzerfreundlich, wodurch es die erste Wahl bei der Erstellung großartiger Werbe- oder Erklärvideos, fesselnder Präsentationen, interaktiver Infografiken und Kommunikationsmaterialien für Unternehmen jedweder Größe sowie Bildungs-, Regierungs- und Wohltätigkeitseinrichtungen ist. Die zertifizierten Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen von Moovly erfüllen die Anforderungen von Behörden, Finanzdienstleistern und großen Unternehmen. Gleichzeitig ist Moovly durch die Benutzerfreundlichkeit, die günstige Preisgestaltung sowie die Integration in soziale Medien auch für kleinere Unternehmen, Privatunternehmer, Freiberufler und Verbraucher attraktiv.

Moovly Bots sind auf einfache Weise individuell gestaltbare Web-Anwendungen, die für Agenturen, Marken und große Mitgliederorganisationen geeignet sind, die automatisierte, individuelle und personalisierte videobasierte Kommunikationen für ihre Nutzer, Kunden, Fans, Follower oder Mitglieder suchen.

* Die Mischung von Inhalten ist der Prozess der Zusammenführung einer Vielzahl an Medientypen (Videos, Darstellungen, Animationen, Klänge, Musik) aus dem Bestand von Moovly mit den eigenen Inhaltequellen, wobei diese in der Lage sind, Inhalte individuell zu gestalten, zu modifizieren und zu erstellen, was vollkommen neue, einzigartige Kreationen von Inhalten ermöglicht.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung liegen keine wesentlichen Fakten oder Änderungen bezüglich des Unternehmens vor, die nicht allgemein offengelegt wurden. Weitere Informationen über Moovly erhalten Sie auf seiner Website unter www.moovly.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Brendon Grunewald President, CEO und Director Telefon: +1 604-639-4457 Email: bgrunewald@moovly.com Dan Whittle Telefon +1 604-639-4486 E-Mail: daniel.whittle@moovly.com

Hinweise für Leser

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie erwarten, prognostizieren, fortsetzen, schätzen, Ziel, fortlaufend, könnte, wird, plant, sollte, glaubt, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen identifizieren. Insbesondere und ohne Einschränkungen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bezüglich der geplanten Verwendung des Nettoerlöses und der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass sich diese als korrekt herausstellen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen unterliegen naturgemäß unterschiedlichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Erwartungen erheblich von jenen unterscheiden, die zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, die Unfähigkeit von Moovly, weiterhin seine Produkte zu kommerzialisieren, sowie eine sinkende oder ausbleibende Nachfrage nach seinen Produkten. Weitere Risiken werden im Management Information Circular des Unternehmens vom 30. März 2016, das im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist, detailliert beschrieben. Manche andere Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten auch, jedoch nicht darauf beschränkt: die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada, den USA und weltweit; die Branchenbedingungen; unerwartete betriebliche Ereignisse; die Unfähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen Dritter zu erlangen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; das Erfordernis, bestimmte Genehmigungen von Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität des Aktienmarktes; der Wettbewerb, z. B. um Kapital und qualifiziertes Personal; Änderungen der Steuergesetze; sowie andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Liste der Risikofaktoren nicht vollständig ist.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt dargelegt. Die Leser sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Informationen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen und nicht zu anderen Zwecken als ihrem Bestimmungszweck verwenden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf jeglicher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere des Unternehmens werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder zugunsten von sog. US Persons verkauft werden, außer im Rahmen von bestimmten Transaktionen, welche vom Registrierungserfordernis des U.S. Securities Act sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! ct.

