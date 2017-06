Klartext: Pfeiffer Vacuum und Continental

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Maschinenbauer "Pfeiffer Vacuum Technology AG" teilt mit: Man habe das US-Unternehmen "Nor-Cal Products Inc. (kurz: Nor-Cal) übernommen.

Die Übernahme sei bereits wirksam - zum 22. Juni 2017 -, und Nor-Cal beschäftige rund 300 Mitarbeiter(innen). In was für einem Geschäftsfeld ist Nor-Cal tätig? Dazu teilt Pfeiffer Vacuum mit: Nor-Cal produziere "hochwertige Vakuumkomponenten, Kammern und Ventile für internationale Großkunden". Produktionsstandorte seien in den USA und Vietnam. Damit werden von Nor-Cal Umsätze von ca. 60 Mio. US-Dollar (geschätzter Wert für 2017) erzielt.

Pfeiffer Vacuum: Übernahme von Nor-Cal sieht sinnvoll aus

Um das einzuordnen: Pfeiffer Vacuum erzielte im ersten Quartal 2017 Umsätze von knapp 137 Mio. Euro. Insofern ist die Übernahme von Nor-Cal durchaus spürbar. 60 Mio. US-Dollar Jahresumsatz würden grob gerechnet 15 Mio. US-Dollar pro Quartal entsprechen. Wie teuer ist der Spaß denn jetzt? Erfreulicherweise teilt Pfeiffer Vacuum mit: Der Kaufpreis betrage 68 Mio. US-Dollar. Also in etwa Kurs-Umsatz-Verhältnis von gut 1, was nicht zu teuer aussieht.

Die Ebit-Marge bei Nor-Cal soll "auf Konzernniveau" liegen, und damit ist wohl Pfeiffer Vacuum selbst gemeint. Da Nor-Cal Anbieter von Vakuum-Komponenten ist, stärkt Pfeiffer Vacuum diesbezüglich seine Position, was ich gut finde. Ein Fragezeichen: Der Kaufpreis betrage 68 Mio. US-Dollar "ohne Bargeld und Schulden". Wie hoch die Schulden von Nor-Cal sind, wird aber leider nicht mitgeteilt. Das wäre im Rahmen einer Bewertung dieser Übernahme aber durchaus interessant zu wissen.

Dann der Blick auf Continental:

Das klingt zunächst einmal gut. Conti wird "Systemintegrator und Enwicklungspartner" - das könnte potenziell mehr sein als eine Auszeichnung der Art "Mitarbeiter des Monats". Denn der Partner, um den es geht, ist ein Bündnis von BMW, Intel und Mobileye zum Thema "Autonomes Fahren". Und dieses Bündnis hat es sich zum Ziel gesetzt, "hoch- und vollautomatisiertes Fahren für verschiedene Fahrzeughersteller weltweit" zu ermöglichen, so Conti.

Für mich persönlich ist das nichts - ich würde derzeit ein mulmiges Gefühl zu haben, mich ohne Fahrer aus Fleisch und Blut herumkutschieren zu lassen. Aber es ist nun einmal offensichtlich ein Trend (Hype?) und wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Insofern ist es aus Sicht von Conti verständlich, da einen Fuß in der Tür haben zu wollen.

Continental: Fuß in der Tür beim "hoch und vollautomatisierten Fahren"

Das Ziel des Bündnisses soll es laut Conti sein, bis 2021 die "Serienproduktion von hoch- und vollautomatisierten BMW-Fahrzeugen" zu ermöglichen. Und was soll Conti da einbringen? Laut eigenen Angaben ein breites "Know-how" im Bereich Produkte sowie die "gesamte Systemkompetenz". Das kann nun alles und nichts bedeuten.

Insofern ist es schwierig, hier mögliche wirtschaftliche Auswirkungen dieser neuen Kooperation von Conti mit BMW, Intel und Mobileye wirtschaftlich zu bewerten. Vielleicht wird es von Conti im Rahmen der Vorlage der Halbjahreszahlen (planmäßig 3. August) dazu noch ein paar Aussagen geben.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Er ist nur Herr über seine Pläne, Fortuna jedoch Herrin über deren Ausgang." - Aus den "Essais" von Michel de Montaigne

