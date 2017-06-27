FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 27.06.2017 NICHT CUM GEHANDELT. DAS EVENT WURDE VERSCHOBEN AUF DEN 04.07.2017. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER CUM INDICATOR HEUTE ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL NOT BE 27.06.2017. THE EVENT IS POSTPONED TO 04.07.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE CUM INDICATOR WILL BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
YZCA XFRA CNE1000004Q8 YANZHOU COAL MNG H YC 1 0.0016 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL NOT BE 27.06.2017. THE EVENT IS POSTPONED TO 04.07.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE CUM INDICATOR WILL BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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YZCA XFRA CNE1000004Q8 YANZHOU COAL MNG H YC 1 0.0016 EUR