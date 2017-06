Ein Patient bespricht die bevorstehende OP mit seinem Arzt. Im Nebenzimmer bereitet ein Mediziner anhand von MRT-Bildern eine Operation vor. Im Stockwerk darunter wird die Prothese eines Patienten angepasst. All diese Aufgaben gehören zum medizinischen Alltag. Ein übliches Szenario im medizinischen Alltag.

Doch die Vorbereitungen könnten auch anders und viel plastischer aussehen. Statt MRT-Bilder stelle man sich Folgendes vor: Der Patient sieht ein Modell seiner eigenen Niere in den Händen des Arztes, der ihm zeigt, wo der Tumor sitzt, der entfernt werden muss. Erst dadurch versteht der Patient, was während der Operation passieren wird. Auch dem Arzt könnte ein Herz-Modell helfen, Schnittstrategien und mögliche Nähte an einem Modell des Herzens seines Patienten besser vorzubereiten. Diese präoperativen Versuche helfen dem Arzt, Komplikationen vorherzusehen und zu vermeiden, und sorgen so für einen effizienten und erfolgreichen Eingriff. Der Patient, der seine neue Prothese anprobiert, profitiert von einer optimal gedämpften Passform, die genau auf seinen Körper zugeschnitten ist. In naher Zukunft werden diese Szenarien dank 3D-Druck mit Silikon in der Praxis ankommen. Die Münchner Wacker Chemie hat eine Technologie entwickelt, die unter der Marke Aceo in den Markt gebracht wird. In einem Gemeinschaftsprojekt mit der Universität Erlangen werden MRT (Magnetresonanztomographie) - und CT (Computertomographie) -Daten aufbereitet und in den 3D-Druck mit Silikonen integriert.

Silikon für 3D-gedruckte Biomodelle

Der Hauptvorteil von 3D-gedruckten Biomodellen ist die Möglichkeit Organe mit komplexer Innenstruktur zu schaffen. Das Formteil entsteht Schicht um Schicht - vergleichbar mit dem Wachstum eines Baumes. Silikone überzeugen durch ihre Elastizität, einen hervorragenden Druckverformungsrest (Formgedächtnis), die Verfügbarkeit von verschiedenen Shore-Härten und ihre Biokompatibilität. Darüber hinaus lässt sich das Elastomer wie ...

