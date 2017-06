Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) mit "Outperform" und einem Kursziel von 710 Pence in die Bewertung aufgenommen. Innerhalb des europäischen Transportsektors sei er für die Fluggesellschaften vorsichtig, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montagabend vorgelegten Branchenstudie. Die operativen Margen (Ebitda-Margen) hätten zwar ihren Höhepunkt erreicht und sollten sich dank der wachsenden Wirtschaft und niedriger Treibstoffpreise auf diesem Niveau halten, doch die Kapazitäten wüchsen schneller als die Passagierzahlen. IAG gehöre derweil zu den Gewinnern der Branche, die ihr Netzwerk gegen die Konkurrenz verteidigen könnten./gl/ajx

ISIN: ES0177542018