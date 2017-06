IRW-PRESS: Masterflex SE: Masterflex SE: Dividendenstrategie ab Geschäftsjahr 2017

Masterflex SE: Dividendenstrategie ab Geschäftsjahr 2017

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Gelsenkirchen (pta005/27.06.2017/07:45) - Traditionell bekennt sich die Masterflex Group zu einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik. Im Interesse einer künftigen Ausschüttungskontinuität streben wir ab jetzt eine Dividende je Aktie an, deren Höhe zumindest der des Vorjahres entspricht. Im Einklang mit den Anforderungen unseres internen und externen Wachstumskurses wollen wir unsere Aktionäre künftig auch wieder über regelmäßige Dividendenauszahlungen angemessen am Erfolg des Unternehmens teilhaben lassen.

(Ende)

Aussender: Masterflex SE Adresse: Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Gelsenkirchen

Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Annette Littmann Tel.: +49 209 97077-0 0172-147 9023 E-Mail: a.littmann@masterflexgroup.com Website: www.MasterflexGroup.com

ISIN(s): DE0005492938 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

