flatex Morning-news Silber

Die Edelmetalle hatten es zu Wochenbeginn nicht leicht. Dabei gerieten sie in den Sog von Gold. Der Goldpreis fiel in der europäischen Handelszeit just nach dem ifo-Index um rund 17 US-Dollar je Unze. Auslöser soll eine große Verkaufsorder von 18.500 Kontrakten an der Terminbörse Comex gewesen sein.

Auch bei Silber gab es mit 5.500 Kontrakten eine hohe Verkaufsorder. Silber könnte sich nun wieder auf die Unterstützung von 16,06 US-Dollar und darunter 15,63 US-Dollar je Unze zubewegen. Auf der Oberseite müssten nun erst wieder Kurse bei 17,05 und 17,36 US-Dollar durchbrochen werden, um Anschlusskäufe in Richtung der Marken 17,66 und 18,04 US-Dollar anzupeilen.

