flatex Morning-news

Marktüberblick

Die neue Handelswoche startete zunächst mit einem rund 50-Punkte-Kurssprung beim Xetra-DAX. Nach der Veröffentlichung des deutschen ifo-Geschäftsklimaindex für den Juni ging es dann bis zur Mittagszeit sukzessive aufwärts. Das Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft zog im Juni mit 115,1 Zählern auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Kurserholung verpuffte bis zum Abend dann aber größtenteils wieder. Der Deutsche Aktienindex ging mit einem Plus von 0,29 Prozent bei 12.770,83 Punkten aus dem Xetra-Handel. Das Handelsvolumen setzte seine Abwärtsbewegung von Mitte der letzten Woche fort. Via Xetra und Börse Frankfurt lag das DAX-Handelsvolumen nur noch bei 2,447 Mrd. Euro. Der EuroStoxx50 hingegen konnte m 0,51 Prozent auf 3.561,76 Punkte zulegen. Größter Gewinner der europäischen Leitindizes war der ATX aus Wien und der FTSE MIB aus Mailand. Letztere konnte von der Bankenrettung der italienischen Regierung profitieren. An der Wall Street beendeten die drei US-Leitindizes Dow Jones NASDAQ100 und S&P500 uneinheitlich. Während der Dow Jones und der S&P500 minimale Zuwächse verbuchen konnten, fiel die Technologiebörse mit dem NASDAQ100 um 0,44 Prozent zurück.

Am Dienstag wird es Zuwachs am deutschen Aktienmarkt geben. Die Restaurantgesellschaft Vapiano geht an die Börse. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wird um 09:00 Uhr zu feiern sein. Im weiteren Verlauf des Handelstages werden volkswirtschaftliche Daten aus Großbritannien mit den CBI-Einzelhandelsumsätzen um 12:00 Uhr und um 15:00 Uhr mit dem Case Shiller Hauspreisindex für den April aus den USA erwartet. Der Richmond Fed Index für das verarbeitende Gewerbe im Juni und das US-Verbrauchervertrauen von Conference Board für den Juni werden zeitgleich um 16:00 Uhr veröffentlicht. Nach US-Börsenschluss stehen um 22:30 Uhr noch die API-Rohöllagerbestandsdaten der Woche auf der Agenda. Von der Unternehmensseite gibt es Quartalsmeldungen von AeroVironment (USA), Calamp (USA), Corus Entertainment (USA), Darden Restaurants (USA), FactSet Research (USA), KB Home (USA) und IHS Markit (BM).

Ausblick DAX

In Asien-Pazifik und bei den US-Futures sind am Morgen moderate Zuwächse zu registrieren. Die Indikationen für den DAX sind noch richtungslos. Der Deutsche Aktienindex verläuft nun über einen Monat in einer Handelsspanne von rund 350 Punkten seitwärts. Am Montag schloss er bei 12.770,83 Punkten. Der Kursverlauf vom letzten übergeordneten Zwischentief bei 11.941,57 Punkten (20. April 2017) auf das Allzeithoch bei 12.951,54 (20. Juni 2017) könnte möglicherweise über die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen Auskunft geben.

Kursziele auf der Oberseite für die Bullen lägen beim Rekordhoch von 12.951,54 Punkten und darüber bei 13.190 Punkten, 13.337 Punkten und 13.576 Punkten bereit. Die nächsten Unterstützungen könnten von den Bären als Kursziele angepeilt werden. Diese fänden sich bei 12.565 Punkten und darunter bei 12.446/12.327/12.179 und beim Verlaufstief von 11.941,57 Punkten.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/