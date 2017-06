DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Mobilfunkanbieter Sprint verhandelt exklusiv mit den beiden US-Kabelanbietern Charter Communications und Comcast über einen weitreichenden Deal, bei dem die US-Tochter der Deutschen Telekom offenbar zunächst außen vor bleibt. Sprint-Chairman Masayoshi Son wolle bis Ende Juli nur mit den beiden Kabelfirmen reden. Bis dahin würden Fusionsgespräche mit T-Mobile US auf Eis liegen, sagten Informanten. Möglich sei ein kompletter Kauf von Sprint, die derzeit 32 Milliarden US-Dollar am Markt wert ist, durch die beiden Unternehmen. Wahrscheinlicher sei allerdings ein Deal, so die Informanten, bei dem Comcast und Charter massiv in die Netzinfrastruktur von Sprint investierten, um dann günstige Konditionen bei der Vermarktung von Mobilfunkangeboten zu erhalten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex April 20 Städte PROGNOSE: +6,0% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 116,0 zuvor: 117,9

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.435,10 -0,04% Nikkei-225 20.230,77 +0,38% Hang-Seng-Index 25.807,31 -0,25% Kospi 2.392,67 +0,17% Schanghai-Composite 3.178,42 -0,22% S&P/ASX-200 5.715,50 -0,08%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen in der Region folgen dem richtungslosen Handel der Wall Street. Die Bewegungen der verschiedenen Börsen sind zudem gering. An der rohstofflastigen Börse in Australien belastet der Fall der Metallpreise, der Nikkei in Tokio erholt sich gestützt von einem schwächeren Yen auf ein Einwochenhoch. Der Goldpreis, der am Vortag massiv unter Druck geraten war - im Handel tippt man auf einen Eingabefehler eines Marktakteurs -, erholt sich im asiatischen Handel nicht. Der Goldpreis hatte am Vortag in London in einer schnellen Bewegung 1 Prozent verloren und dies bei extrem hohen Voluminia. In ganz Asien folgen die Anleger den schwachen Vorgaben der US-Technologiewerte. Auf Taiwan verliert der Technologieindex 0,8 Prozent. In Seoul kommen Samsung Electronics nach ihrem Rekordhoch des Vortages leicht zurück. Der Markt warte nun auf die Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen, heißt es. In Erwartung falkenhafter und tendenziell dollarstützender Aussagen neigt dieser auf Tagessicht zur Stärke. Am Ölmarkt erholen sich die Preise von ihren Tagestiefs des Vortages, auf Tagessicht tut sich aber recht wenig. In Japan sind Exportwerte dank der Yen-Schwäche gefragt. Für die Aktie des insolventen Airbag-Herstellers Takata gibt es nur Angebotskurse. Zwar wird die Aktie ab Dienstag wieder gehandelt, doch gibt es kein Kaufinteresse. Am 27. Juli wird das Papier von der Börse genommen. Toshiba verlieren 2 Prozent, obwohl die Erwartungen steigen, dass der angeschlagene Elektronikkonzern seine Halbleiterspeichersparte kurzfristig veräußert. In Sydney verlieren BHP Billiton und Rio Tinto mit dem Preisverfall bei Metallen jeweils ein knappes Prozent.

US-NACHBÖRSE

Western Digital präzisierte ihren Ausblick auf das vierte Quartal. Zwar hob die Gesellschaft ihre Gewinnerwartung aufgrund einer verbesserten Margenentwicklung leicht an, zugleich hielt es aber an der Gesamtjahresprognose für den Gewinn fest. Die Aktie verlor 2,1 Prozent. GM hatte die branchenweite Pkw-Absatzprognose gesenkt und im regulären Handel dennoch 0,9 Prozent zugelegt. Analysten hatten bereits mit einer Senkung gerechnet. Der Verkauf von Opel an Peugeot wird für GM derweil rund 1 Milliarde Dollar teurer als erwartet. Auch dies war im regulären Handel der Wall Street bereits bekannt. Nach der Schlussglocke büßten GM 0,1 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.409,55 0,07 14,79 8,33 S&P-500 2.439,07 0,03 0,77 8,94 Nasdaq-Comp. 6.247,15 -0,29 -18,10 16,05 Nasdaq-100 5.777,59 -0,44 -25,52 18,79 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 795 Mio 2,08 Mrd Gewinner 1.936 2.021 Verlierer 1.056 932 Unverändert 120 136

Kaum verändert - Eine Mischung aus volatilen Ölpreisen und enttäuschenden Konjunkturdaten hielt die Kurse am Montag im Zaum. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA sank im Mai stärker als erwartet. Gesucht waren dividendenstarke Aktien, zumal die Renditen am Anleihemarkt abermals sanken. Der Sektor der Versorger im S&P-500 gewann 0,8 Prozent. Auch der Bankensektor verbuchte mit plus 0,6 Prozent überdurchschnittliche Kursgewinne, nachdem die Rettung zweier italienischer Banken durch den Staat die Angst vor einer systemischen Krise des italienischen Bankensektors gelindert hatte. Arconic fielen um 6 Prozent, nachdem die New York Times (NYT) berichtet hatte, Aluminiumplatten mit Polyethylen-Kern des Unternehmens seien in der Fassade des kürzlich durch eine Brandkatastrophe in die Schlagzeilen geratenen Londoner Hochhauses verbaut gewesen. Einen Sprung um 14,2 Prozent nach oben machten Avis Budget Group. Waymo, eine Tochter der Google-Mutter Alphabet, hatte Avis engagiert, um fahrerlose Autos zu parken und zu warten. Der Kurs des Avis-Wettbewerbers Hertz stieg um 13,5 Prozent nach einem Bloomberg-Bericht, laut dem Apple bei Hertz Fahrzeuge mietet, um Technik zu testen, die autonomes Fahren ermöglicht. Spekulationen auf einen Tausch von Schulden gegen Aktien trieben Valeant um 8,1 Prozent nach oben.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,14 -0,6 2,15 -30,6 30 Jahre 2,70 -2,1 2,72 -37,2

Am US-Anleihemarkt legten die Notierungen mit den schwachen US-Daten leicht zu. Die Auktion zweijähriger Schuldtitel im Volumen von 26 Milliarden Dollar kam gut an. Die Nachfrage war so hoch wie zuletzt im November 2015. Das zeigt nach Aussage von Beobachtern, dass Anleger nicht mehr so recht daran glauben, dass die US-Notenbank in diesem Jahr noch ein weiteres Mal die Zinsen erhöht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1194 +0,1% 1,1183 1,1196 +6,4% EUR/JPY 125,15 +0,0% 125,09 124,88 +1,8% EUR/GBP 0,8793 +0,0% 0,8791 0,8782 +3,2% GBP/USD 1,2732 +0,1% 1,2722 1,2750 +3,2% USD/JPY 111,82 -0,0% 111,85 111,55 -4,3% USD/KRW 1137,86 +0,3% 1133,91 1136,03 -5,8% USD/CNY 6,8422 +0,0% 6,8411 6,8381 -1,5% USD/CNH 6,8474 -0,1% 6,8574 6,8465 -1,8% USD/HKD 7,7998 +0,0% 7,7989 7,7998 +0,6% AUD/USD 0,7599 +0,2% 0,7584 0,7578 +5,3%

Der Dollar geriet mit den US-Daten zeitweise unter Druck. Im Gegenzug stieg der Euro auf ein Tageshoch bei 1,1220 Dollar. Befürchtungen, dass die US-Notenbank ihr avisiertes Tempo bei den Zinserhöhungen nicht beibehalten kann, lasteten aber nicht nachhaltig auf dem Greenback. Im späten US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,1180 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,44 43,38 +0,1% 0,06 -23,7% Brent/ICE 45,94 45,83 +0,2% 0,11 -21,8%

Die Ölpreise schwankten zwischen positivem und negativem Terrain. Sie profitierten einerseits von schweren Stürmen und Produktionsausfällen im Golf von Mexiko mit sinkenden Lagerbeständen in den USA. Auch Gelegenheitskäufe stützten nach Angaben von Marktteilnehmern die Preise, ebenso wie Spekulationen auf eine anziehende Nachfrage aus China, nachdem die Volksrepublik die USA im Mai bereits den vierten Monat in Folge als größter Erdölaufkäufer überholt hat. Im Handel wurde spekuliert, China könne die strategischen Erdölreserven aufstocken. Allerdings vergaßen die Akteure darüber nicht, dass das Problem der Überversorgung unverändert fortbesteht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 0,9 Prozent auf 43,38 Dollar. Brent verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 45,83 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,77 1.244,40 +0,1% +1,37 +8,2% Silber (Spot) 16,60 16,61 -0,0% -0,01 +4,2% Platin (Spot) 919,45 918,00 +0,2% +1,45 +1,8% Kupfer-Future 2,62 2,63 -0,2% -0,01 +4,1%

Mit dem wider Erwarten auf ein Rekordhoch gestiegenen ifo-Geschäftsklimaindex kam Druck auf den Goldpreis auf. Zeitweise knickte der Preis für die Feinunze um 20 Dollar ein. Eine Order zum Verkauf von 1,8 Millionen Unzen, das entspricht etwa 56 Tonnen Gold, war dafür verantwortlich, wie aus dem Handel zu hören war. Beobachter vermuteten allerdings eine Fehleingabe. Sie verwiesen auf die ungewöhnlichen Umstände der Transaktion. Derart große Orders würden normalerweise gestückelt und überdies zu Tageszeiten ausgeführt, zu denen die Umsätze am lebhaftesten seien, um zu starke Preisausschläge zu vermeiden und bessere Preise zu erzielen.Der Goldpreis fiel zum US-Settlement um 0,8 Prozent bzw 10 Dollar auf 1.246,40 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

AUSSENPOLITIK USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 27, 2017 02:03 ET (06:03 GMT)

Bei seinem ersten Treffen mit Indiens Premierminister Narendra Modi hat US-Präsident Donald Trump die Stabilität der Beziehungen beider Länder gelobt. Die Beziehungen seien "noch nie stärker, noch nie besser" gewesen, sagte Trump im Weißen Haus.

INNENPOLITIK BRASILIEN

Brasiliens Staatschef Michel Temer gerät wegen Korruptionsvorwürfen immer stärker in Bedrängnis. Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot forderte eine Anklage gegen den Präsidenten vor dem Obersten Gerichtshof des Landes.

GM/OPEL

Der Verkauf von Opel an Peugeot wird für (GM) rund 1 Milliarde US-Dollar teurer als erwartet. Die Belastung für die Veräußerung dürfte nun bei 5,5 Milliarden Dollar liegen, sagte GM-Finanzchef Chuck Stevens. Grund dafür seien vor allem höhere Kosten im Zusammenhang mit der Konsolidierung von Fahrzeugprogrammen.

Der Automarkt in den USA kühlt sich nach dem Rekordjahr 2016 zunehmend ab. GM rechne dieses Jahr mit einem Absatz von etwas mehr als 17 Millionen Pkw, sagte Finanzchef Chuck Stevens. Bisher hatte der Autokonzern die Branchenverkäufe noch in etwa auf dem Vorjahreswert von 17,55 Millionen Autos gesehen.

BMW

Der Autobauer hat eine weitere große Investition in sein Werk in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina angekündigt. Bislang hat der Konzern 8 Milliarden US-Dollar in den Standort investiert. "In den Jahren 2018 bis 2021 werden wir weitere 600 Millionen US-Dollar in die Fertigungsstrukturen für künftige Generationen der BMW X Modelle investieren", sagte Vorstandschef Harald Krüger.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2017 02:03 ET (06:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.