FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SKK XBUL BG1100032140 SIRMA GROUP HOLDING JSC 0.010 BGN
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