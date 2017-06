FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AZU XETR ES0112501012 EBRO FOODS NOM. EO -,60 0.190 EUR

DCO XETR US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.537 EUR