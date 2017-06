FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 165,13 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,24 Prozent.

Im weiteren Tagesverlauf werden Zahlen zum Häusermarkt und zum Verbrauchervertrauen in den USA veröffentlicht. "Die Stimmung der US-Verbraucher sollte nach wie vor gut sein, was in Anbetracht der Arbeitsmarktsituation wenig verwunderlich ist", schreibt Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank. "Sollte es nur den erwarteten leichten Dämpfer geben, wäre das sicher kein Problem."

Zudem werden sich mehrere führende Notenbanker zur Geldpolitik äußern. Am Vormittag wird EZB-Chef Mario Draghi im portugiesischen Sintra sprechen. Zudem werden sich einige US-Währungshüter zu Wort melden, darunter am Abend Fed-Chefin Janet Yellen. Zuletzt hatten sich einige Fed-Mitglieder für ein langsameres Straffungstempo ausgesprochen./tos/stb

