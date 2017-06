Level 7 Global Holdings: Alex Media (C.O.A.ST.) nutzt jüngste Hacker Angriffe um auf Missstände im Bereich Cyber Security hinzuweisen und C.O.A.ST. als Lösung zu präsentieren. Der Börsengang an NASDAQ First North ist noch dieses Jahr geplant.

DGAP-News: Level 7 Global Holdings / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity Level 7 Global Holdings: Alex Media (C.O.A.ST.) nutzt jüngste Hacker Angriffe um auf Missstände im Bereich Cyber Security hinzuweisen und C.O.A.ST. als Lösung zu präsentieren. Der Börsengang an NASDAQ First North ist noch dieses Jahr geplant. 27.06.2017 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Miami, FL, New Castle Upon Tyne / 27. Juni 2017 / Alex Media (C.O.A.ST.) nutzt jüngste Hacker Angriffe um auf Missstände im Bereich Cyber Security hinzuweisen und C.O.A.ST. als Lösung zu präsentieren. Der Börsengang an NASDAQ First North ist noch dieses Jahr geplant.

Der jüngste globale "WannaCry-Ransomware-Angriff" ist ein Weckruf für viele Unternehmen, was passieren kann, wenn sie keine effektiven Cyber-Sicherheitsmaßnahmen implementiert wurden. Der unmittelbare finanzielle Verlust bei der Wiederherstellung von Daten, obwohl signifikant, ist wahrscheinlich viel weniger als der Verlust durch die laufenden Reputationsschäden an der Business-Marke der betroffenen Unternehmen. Die Anleger haben sich am Tag nach dem "WannaCry-Angriff" schnell dem NASDAQ CTA Cyber Security Index gewidmet und eine mehr als 3% Steigerung im Index erzeugt.

Cyber Security ist ein komplexer technischer Bereich, in dem nur wenige Benutzer ein besonders tiefes Verständnis haben. In kleineren Unternehmen ohne permanente IT-Mitarbeiter wird das Risiko von Verlust oder Unterbrechung deutlich erhöht. Business-Cyber-Security-Lösungen sind in der Regel teuer und erfordern laufende Wartung durch erfahrenes geschultes Personal, um effektiv geschützt vor Angriffen zu bleiben. Genau an diesem Punkt setzt COAST an!

Der sichere COAST USB Stick ist eine einfache und umfassende Lösung für viele aktuelle Cyber Security Probleme, die sowohl einfach als auch kostengünstig zu implementieren ist. Es ist kein besonderes Fachwissen erforderlich. Die Komplexität der Cyber-Security-Lösung wird vom COAST-Team per Fernwartung verwaltet, einschließlich der notwendigen laufenden Wartung der Software auf dem Stick. Mit COAST werden alle sensiblen Daten auf dem Stick netzlos gehalten und dauerhaft verschlüsselt, um diese gegen Verlust oder Diebstahl zu schützen. Unabhängig von der geografischen Lage werden jegliche Links zum Internet immer mit einer sicheren verschlüsselten Verbindung hergestellt. E-Mails innerhalb definierter Gruppen werden standardmäßig verschlüsselt.

Alex Media Technology bereitet derzeit seinen sicheren COAST USB Stick zum Verkauf im Jahr 2017 vor und erwartet ein anschließendes schnelles Wachstum.

Level 7 wird COAST bei diesem Schritt weiter begleiten und die Umsetzung des IPO's vorantreiben. Das Thema Cyber Security wird immer wichtiger und öffnet Alex Media einen gesunden Nährboden, deren Sicherheitslösungen im Markt zu etablieren. Besonders die Effektivität und Einfachheit trifft die Anforderungen des Marktes und von Unternehmen auf den Punkt.

Alex Media Technology: www.alexmediatechnology.com

Medienkontakt:

Level 7 Global Holdings Corp. 250 NW 23RD Street Unit 201 Miami, Florida 33127

Phone: +1.305.967.8582

E-Mail: media@l7holdings.com Website: www.l7holdings.com

Über die Level 7 Global Holdings Corp.: Die Level 7 Global Holdings Corp. ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Hauptsitz in den USA. Als Holding und Private-Equity-Gesellschaft stellt Level 7 jungen, wie auch etablierten Unternehmen, Kapital und unsere Dienstleistungen zur Verfügung. Level 7 schafft und sichert Geschäftschancen durch Initiative und Know-How welches nicht nur auf den Finanzbereich beschränkt ist. Als aktiver Mitgesellschafter verfolgt das Unternehmen konsequent das Ziel, ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen und den Wert der Investments zu

steigern. Level 7 engagiert sich für Start-up-Unternehmen, die danach streben, in

schnell wachsende Märkte einzudringen, ist spezialisiert auf Frühphasenfinanzierung, Risikokapital sowie privates Eigenkapital. Über die oben erwähnte primäre Anlagestrategie hinaus beteiligt sich Level 7 außerdem am Erwerb von Anteilen bereits etablierter Unternehmen, die auf eine Historie mit Rentabilität, nachhaltigen Erträgen und positiven Cashflow zurückblicken können. Das Ziel der Portfoliostrategie ist es, dem Unternehmen auf dauerhafter Basis sowohl Raum für Wachstum und Ertragsströme, als auch Kapitalzuwachs zu bieten. Die an der Zertifikate Börse Frankfurt notierten Exchange Traded Instruments (ETI's) bieten Privaten wie auch Institutionellen Anlegern die Möglichkeit, indirekt in die Level 7 Global Holdings zu investieren um somit am angestrebten Gesamterfolg der Gesellschaft partizipieren zu können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.l7holdings.com

Haftungsausschluss: Dieses Dokument enthält auf die Zukunft ausgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der Level 7 Global Holdings Corp. und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen geäußert oder impliziert werden. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse könnten erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen Aussagen beschrieben werden, dies unter anderem infolge von Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen sowie Änderungen der internationalen und nationalen Gesetze und Vorschriften, besonders in Bezug auf Steuergesetze und Vorschriften, sowie anderen Faktoren. Level 7 Global Holdings Corp. übernimmt keinerlei Verpflichtung, irgendwelche auf die Zukunft ausgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Dieses Dokument dient ausschließlich informativen Zwecken und stellt keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Angebot, Kauf oder Verkauf der beschriebenen Wertpapiere dar.

27.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Level 7 Global Holdings 7950 NW 53rd Street Suite 337 33166 Miami, Florida Vereinigte Staaten von Amerika Telefon: +1 305 407 9619 E-Mail: office.mia@l7holdings.com Internet: www.l7holdings.com

ISIN: MT0000951252, MT0000951351

WKN: A17TAW, A2BELD Börsen: Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

586593 27.06.2017

ISIN MT0000951252 MT0000951351

AXC0054 2017-06-27/09:00