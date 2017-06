Das neue SpeechExec Pro 10 und die neue Voice-Recorder-App ermöglichen uneingeschränkte Mobilität

Speech Processing Solutions, die weltweite Nummer 1 für professionelle Diktierlösungen, hat eine neue Software auf den Markt gebracht, mit der professionelle Nutzer ihre Arbeit noch schneller erledigen können. Mit der Diktier-Workflow-Software Philips SpeechExec Pro 10 und der Philips Voice-Recorder-App können vielbeschäftigte Anwälte, Ärzte und Manager ihren Dokumentenerstellungsprozess straffen und ihre Arbeitsbelastung deutlich verringern. Diktate können überall aufgenommen und jederzeit zum Transkribieren gesendet werden.

Professionelle Spracherkennung inbegriffen

Durch Einbindung der professionellen Spracherkennungssoftware Dragon von Nuance bietet Philips zum ersten Mal eine komplette Sprache-zu-Text-Workflow-Lösung an. Die Spracherkennungssoftware unterstützt Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch. Ihr großer Vorteil besteht darin, dass sie ständig dazu lernt. Das heißt, dass nicht erkannte Wörter dem Wörterbuch auf dem Computer hinzufügt werden können und so bei der nächsten Erwähnung erkannt werden. Nutzer, die auf einen ausführlicheren fachspezifischen Wortschatz angewiesen sind, zum Beispiel für den Einsatz im medizinischen Bereich, können Philips SpeechExec Pro zusammen mit einer der branchenspezifischen Versionen von Nuance Dragon verwenden.

Mobile App für maximale Mobilität

Zusammen mit der neuen Philips Voice-Recorder-App profitieren Nutzer von uneingeschränkter Mobilität und einer flexiblen Lösung für die Dokumentenerstellung. Sie können ihre Diktate unterwegs aufnehmen und diese direkt an ihre Schreibkräfte senden. "Wenn die Schreibkraft im Urlaub ist, krank ist oder einfach zu viel zu tun hat, ist der Spracherkennungsservice die perfekte Lösung", erläutert Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions. Philips SpeechExec Pro 10 wird mit der Spracherkennungssoftware Dragon geliefert so verschmelzen zwei marktführende professionelle Diktierlösungen zu einem Workflow, der durch besonders große Nutzerfreundlichkeit besticht.

Sichere und zuverlässige Lösung für vielbeschäftigte professionelle Nutzer

Philips Anwender weltweit sind überzeugt: "Philips hat uns mit seiner umfangreichen Palette hochwertiger Diktiergeräte, seinem professionellen Spracherkennungsservice und der Diktier-App mit ihren Sicherheitsfunktionen voll überzeugt. Das Gesamtpaket erfüllt alle Anforderungen an die Dokumentenerstellung in unserer Kanzlei", freut sich Babak Tabeshian LL.M., Rechtsanwalt in der deutschen Kanzlei Dr. Roth Kollegen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB.

"Jedem Anwalt, den ich kenne, empfehle ich den Umstieg auf Sprachtechnologie. Durch das Diktieren habe ich mehr Zeit für wertschöpfende und wichtige Aufgaben und rechtliche Analysen. Ich bin dadurch effizienter geworden und denke, dass anderen das auch so gehen würde", erklärt Bryan-Eric Lane, Gründer von LANE, Lawyers and Business Advisors, Inc. Montreal, Kanada.

Jetzt Software kostenlos testen

Die Sprachtechnologie von Philips hilft, den Workflow produktiv zu gestalten. Unterstützt wird sie dabei von den effizientesten Diktier- und Transkriptionstools, die auf dem Markt erhältlich sind. Sie können die Software 30 Tage lang vollkommen kostenlos testen. Dabei stehen Ihnen zertifizierte Philips Partner mit Hilfe bei der Installation und beim Training und mit Antworten auf Ihre Fragen zur Seite.

Laden Sie die App jetzt gratis herunter: Google Playstore Apple App Store BlackBerry World

Weitere Informationen finden Sie unter: www.philips.com/dictation

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions ist der weltweit führende Anbieter bei professionellen Diktierlösungen. Das Unternehmen wurde 1954 als Teil von Philips in Österreich gegründet und ist seit über 60 Jahren die treibende Kraft bei innovativen Sprache-in-Text-Lösungen. Das Unternehmen hat bahnbrechende Produkte wie das mobile Philips SpeechAir, das Philips Pocket Memo Diktiergerät, das Philips SpeechMike Premium USB-Diktiermikrofon und die Philips Diktier-Recorder-App für Smartphones entwickelt und wird damit seinem Anspruch von Exzellenz und ausgezeichneter Qualität gerecht. Dank der neuesten Innovation, Philips SpeechLive, die als cloudbasierte Workflowlösung konzipiert ist, werden Diktate und Aufnahmen schneller und bequemer als je zuvor. Die maßgeschneiderten Angebote und Produkte von Speech Processing Solution helfen professionellen Anwendern, Zeit und Ressourcen zu sparen und mit maximaler Effizienz zu arbeiten.

