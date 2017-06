Arbon (ots) -



Arbon, 27. Juni 2017 - Die Arbonia AG veräussert das letzte

Unternehmen des Geschäftsbereichs Beschichtungen: Die Schweizer

Beteiligungsgesellschaft Helvetica Capital AG (Helvetica) übernimmt

rückwirkend per 1. Januar 2017 die Industrielack Gruppe (Ilag). Durch

den Verkauf an einen unternehmerisch geprägten Investor wird die Ilag

in eine gesicherte Zukunft überführt.



Die Ilag erhält durch den Verkauf an Helvetica die Möglichkeit, in

deren Portfolio zu wachsen, vom Netzwerk zu profitieren und somit

ihre Marktposition zu stärken. Durch aktiven operativen und

strategischen Einsatz sowie durch Einbringen von relevantem

Fachwissen seitens Helvetica wird die nachhaltige und langfristige

Entwicklung der Ilag gesichert. Das Management und die

Arbeitsverhältnisse der 125 Mitarbeitenden werden übernommen.



Die Helvetica Capital AG mit Sitz in Zürich wurde im August 2015

gegründet und ist eine unternehmerisch geprägte Investorin mit Fokus

auf Schweizer KMU. Manifestiertes Ziel dieser

Beteiligungsgesellschaft ist, das Schweizer Unternehmertum nachhaltig

zu fördern. Damit stellt Helvetica eine aktive, langfristige und

eigenständige Entwicklung der Ilag sicher.



Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion hat die Arbonia

AG die Verkaufsziele für den gesamten, heterogen Geschäftsbereich

Beschichtungen der Looser Holding AG erreicht. Durch die Veräusserung

einzelner Unternehmen wurde der vom ehemaligen Looser-Management

erwartete Verkaufspreis übertroffen: Insgesamt konnte rund CHF 116

Mio. an Unternehmenswert erzielt werden. Dieser Erlös wird zur

weiteren Verringerung der Nettoverschuldung der Arbonia AG genutzt.

Die Veräusserung des Geschäftsbereichs Beschichtungen ist mit dem

letzten Vollzug (Closing) per 26. Juni 2017 somit abgeschlossen.



