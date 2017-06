FMW-Redaktion

Der Dax ist derzeit vot allem ein Antäuscher! Am Freitag letzer Woche täuschte der Dax nach unten an durch das Brechen der lange festen Unterstützung bei 12708 Punkten, drehte dann aber bei der wichtigen 12670er-Marke nach oben, um dann gestern nach oben anzutäuschen durch Überwinden der Widerstandszone 12800/12820. Bei 12840 Punkten aber war dann Schluß, nun ist der Index wieder ziemlich in der Mitte:

Faktisch hat sich die Seitwärtsange von zuvor 12708 bis 12820 Punkte nun auf 12670 bis 12840 Punkte ausgeweitet. Heute aber der X-Dax zur Abwechslung mal wieder mit einem kleinen Abwärtsgap, sodass nun die untere Spanne der Seitwärtsrange in den Vordergrund rückt, besonders eben die 12670er-Marke. Bricht diese, wäre das Verlaufstief vom 15.Juni bei 12615 Punkten die nächste Anlaufstation.

In den USA gestern Finanzwerte und Versorger ...

