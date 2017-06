Zürich - Die UEFA Champions League läuft auch in der Schweiz nur noch in der kommenden Saison im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wie der "Blick" am Dienstag berichtet, ist die Champions League ab der Saison 2018/19 nur noch gegen Bezahlung auf Teleclub zu sehen.

Teleclub stelle derzeit ein Expertenteam zusammen, das die Spiele begleiten wird. Allenfalls könnte SRF, das keine Stellungnahme abgeben wollte, als Sublizenznehmer noch ein Spiel pro Runde übertragen.

Damit ist klar, dass die Schweizer Fussballfans ...

