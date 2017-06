Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schiefergestein bringt Öl, aber kein Geld

Vertreter der Ölbranche sind für ihre derbe Sprache bekannt. Doch selbst sie waren schockiert über die Worte, die vor einigen Jahren an sie gerichtet wurden. Ausgesprochen hatte sie der Hedgefondsmanager David Einhorn von Greenlight Capital. Er warf den Unternehmen, die den Boom der US-Schieferölproduktion anführten, vor, eine große Klappe und nichts dahinter zu haben. Sie seien nicht in der Lage, die Grundanforderungen an Geschäftsleute zu erfüllen, nämlich mehr Geld auszuschütten als auszugeben. Der größte Übeltäter sei Pioneer Natural Resources, der "Mother-Fracker".

Merkel stellt Kurswechsel der CDU bei Homo-Ehe in Aussicht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einen Kurswechsel ihrer Partei beim Streitthema Homo-Ehe angedeutet. Die CDU-Vorsitzende stellte bei einer Veranstaltung in Berlin in Aussicht, eine künftige Entscheidung über die Ehe für alle zu einer "Gewissensentscheidung" für Parteiabgeordnete zu machen. Einem Pressebericht zufolge wird in der CDU erwogen, Abstimmungen im Parlament nicht der sogenannten Fraktionsdisziplin zu unterwerfen.

Weißes Haus: Assad bereitet möglicherweise Giftgasangriff vor

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat Syriens Machthaber Baschar al-Assad vorgeworfen, möglicherweise einen Giftgasangriff vorzubereiten, der zu einem "Massenmord" an Zivilisten führen könnte. Die USA hätten "potenzielle Vorbereitungen für einen weiteren Chemiewaffenangriff des Assad-Regimes identifiziert, der wahrscheinlich einen Massenmord an Zivilisten, darunter unschuldige Kinder, zur Folge hat", sagte Trumps Sprecher Sean Spicer.

Trump lobt Beziehungen zu Indien als stark wie nie

Bei seinem ersten Treffen mit Indiens Premierminister Narendra Modi hat US-Präsident Donald Trump die Stabilität der Beziehungen beider Länder gelobt. Die Beziehungen seien "noch nie stärker, noch nie besser" gewesen, sagte Trump im Weißen Haus in Washington.

Brasiliens Generalstaatsanwalt fordert Korruptionsanklage gegen Präsident Temer

Brasiliens Staatschef Michel Temer gerät wegen Korruptionsvorwürfen immer stärker in Bedrängnis. Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot forderte eine Anklage gegen den Präsidenten vor dem Obersten Gerichtshof des Landes. Temer wird vorgeworfen, 500.000 Real (rund 130.000 Euro) Schweigegeld vom Chef eines Fleischkonzerns angenommen zu haben. Zudem wird ihm Behinderung der Justiz angelastet.

