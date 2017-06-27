FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUMATRA COPPER+GOLD CDIS 8SCA AU000000SUM8
AB/FROM ONWARDS 27.06.2017 08:26 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUMATRA COPPER+GOLD CDIS 8SCA AU000000SUM8
AB/FROM ONWARDS 27.06.2017 08:26 CET