- Top drei der "Senioren"-Pkw: Skoda Yeti, Mercedes-Benz B- und GLK-Klasse - Sportcoupé VW Scirocco hat die jüngste Klientel - Staubiges Markenimage: Jaguar-Fahrer im Schnitt am ältesten - Seat-Fahrer am jüngsten



SUVs haben die ältesten Fahrer. Mit durchschnittlich 48,7 Jahren sind sie rund sieben Jahre älter als Fahrer von Coupés oder Limousinen. Acht der zehn Pkw-Modelle mit den ältesten Fahrern stammen aus der Geländewagenklasse. Dazu gehören unter anderem der Skoda Yeti, die Mercedes-Benz GLK-Klasse, der Opel Mokka und der Audi Q3.*



Möglicher Grund für die Beliebtheit von Sport Utility Vehicles bei älteren Fahrern: der bessere Blick auf die Straße durch die höhere Sitzposition bei gleichzeitigem Fahrkomfort einer Limousine.



Die jüngste Klientel aller betrachteten Pkw-Modelle hat das VW-Sportcoupé Scirocco. Dessen Fahrer sind im Schnitt nur 36,7 Jahre alt und damit etwa 18 Jahre jünger als beispielsweise Fahrer einer B-Klasse. Unter den zehn Modellen mit den jüngsten Fahrern landen insgesamt acht von VW und Seat, darunter die Modelle Leon und Ibiza.



Markenranking: Jaguar hat die ältesten Fahrer, Seat die jüngsten



CHECK24-Kunden, die 2016 einen Jaguar über das Vergleichsportal versichert haben, waren im Schnitt 48,4 Jahre alt. Auf ähnliche hohe Werte beim Fahreralter bringen es die Marken Dacia und Porsche. Möglicher Grund: Jaguar und Porsche können sich nur ältere Fahrer leisten. Ältere, die sich die Statussymbole nicht leisten wollen, kaufen einen Dacia.



Seat hat mit durchschnittlich 39,7 Jahren die jüngsten Fahrer im Markenvergleich. Mit Audi, BMW und Smart landen außerdem drei deutsche Automarken in den Top fünf.



*Datenbasis: alle 2016 von Privatpersonen über CHECK24.de abgeschlossenen Kfz-Versicherungen für Pkw. Es wurden nur Marken und Modelle mit mindestens 1.000 Versicherungsabschlüssen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt.



