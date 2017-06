Bad Marienberg - Nachdem aus dem beendeten Rückkaufprogramm, mit dem die More & More GmbH ("Gesellschaft") Anleihen mit einem Nominalvolumen von 1.064.000 EUR abgelöst hat, noch Mittel zur Verfügung stehen, hat die Geschäftsführung der Gesellschaft am Montag (26.06.) beschlossen, einen Rückkauf ihrer Anleihe mit einem Nominalwert von 200.000 EUR zu realisieren, der ihr zu einem Kurs von 44%, d.h. 440,00 EUR pro 1.000,00 EUR Nennbetrag angeboten wurde, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

