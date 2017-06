Düsseldorf - Mit einem Schlusskurs oberhalb von 165 zeigte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zum Wochenbeginn durchaus konstruktiv, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Allerdings sei es nicht gelungen, das jüngste Verlaufshoch (165,55) aus dem Weg zu räumen. Das sei jedoch die Voraussetzung für weitere Kursgewinne in Richtung des bisherigen Jahreshochs vom Februar (166,40) und ein Abrutschen der 10-jährigen Bund-Rendite unter die Marke von 0,20%. Etwas stärkere Kursgewinne habe dagegen der US-T-Note-Future verbucht, sodass sich der Spread im 10-jährigen Bereich (190 BP) leicht eingeengt habe. In den kommenden Monaten würden die Analysten mit Blick auf die sich wohl verstärkenden Diskussionen bei der EZB über die Notwendigkeit der Rückführung des Expansivgrades der Geldpolitik in der Eurozone und einer Zurückhaltung der US-Notenbank bei der Geschwindigkeit der Leitzinserhöhungen in den USA mit einer Reduzierung dieses Spreads auf unter 150 BP rechnen. (27.06.2017/alc/a/a)

