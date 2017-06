Frankfurt - Nach einem ruhigen Wochenstart nehmen die Primärmarktaktivitäten Fahrt auf, berichten die Analysten der Helaba.Für Aufmerksamkeit sorge heute die deutsche Finanzagentur, die ihre 2-jährige Benchmark-Schatzanweisung zum ersten Mal um 4 Mrd. EUR aufstocken wolle. Es bleibe abzuwarten, ob dies nur mithilfe der Marktpflege gelinge, denn die Vorgaben seien durchwachsen: Sowohl die Neuemission Ende Mai als auch die beiden vorangegangenen Aufstockungen des Vorgängerpapiers seien unterdeckt gewesen. Zumindest die Rendite habe sich in den letzten Wochen nicht weiter reduziert sondern liege - im Gegenteil - auf dem höchsten Stand seit November. Derzeit würden am Sekundärmarkt -0,63% geboten. Jenseits der Eurozone werde Großbritannien eine inflationsindexierte Gilt erweitern und das US-Schatzamt führe die zweite von drei Neuemissionen in dieser Woche durch.

Den vollständigen Artikel lesen ...