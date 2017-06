Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Union und die SPD haben in einer neuen Umfrage zugelegt. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 37 Prozent und damit einen halben Punkt mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die SPD gewinnt nach der Umfrage einen Punkt auf 26 Prozent. Hingegen verliert die Linke einen Punkt auf 10 Prozent und die AfD einen halben Punkt auf 8,5 Prozent. FDP (9 Prozent) und Grüne (6,5 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche.

"Die Union bleibt klar vorn, aber die SPD holt wieder auf", konstatierte Insa-Chef Hermann Binkert. "Etwa jeder vierte Wähler weiß noch nicht, wen er wählen soll."

Neben einer Großen Koalition mit insgesamt 63 Prozent gäbe es laut der aktuellen Erhebung, für die vom 23. bis zum 26. Juni insgesamt 2056 Personen befragt wurden, auch eine klare parlamentarische Mehrheit für eine "Jamaika"-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen mit zusammen 52,5 Prozent. Eine rechnerische Mehrheit hätte auch ein so genanntes "Bahamas-Bündnis" aus CDU/CSU, FDP und AfD, das zusammen auf 54,5 Prozent kommt, politisch aber von keiner Partei gewollt ist. Alle Koalitionen, die die SPD anführen könnte, scheitern an einer rechnerischen Mehrheit.

