Ve-RI Equities Europe und Ve-RI Listed Real Estate mit neuen Werten

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds Ve-RI Equities Europe und Ve-RI Listed Real Estate mit neuen Werten 27.06.2017 / 09:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 27. JUNI 2017

Ve-RI Equities Europe und Ve-RI Listed Real Estate mit neuen Werten

* Quartalsweises Rebalancing des Ve-RI Equities Europe und des Ve-RI Listed Real Estate abgeschlossen * Sieben Titel im Ve-RI Listed Real Estate und elf im Ve-RI Equities Europe ausgetauscht * Größtenteils europäische Titel in den Ve-RI Listed Real Estate aufgenommen * Ve-RI Equities Europe R mit guter YTD-Performance

Im Zuge der turnusmäßigen Reallokation des europäischen Aktienfonds Ve-RI Equities Europe und des Immobilienaktienfonds Ve-RI Listed Real Estate kam es zu zahlreichen Umstrukturierungen der jeweiligen Fondsportfolien. Insgesamt sieben Werte wurden im Ve-RI Listed Real Estate ausgetauscht. Im Ve-RI Equities Europe waren es sogar elf Titel.

In den Portfolien der beiden Fonds befinden sich jeweils 30 Aktienwerte, die auf Basis des hauseigenen Aktienselektionsmodells der Veritas Investment systematisch und prognosefrei und unter Verwendung einer Rangfolge ausgewählt werden. Die Selektion erfolgt dabei unter Berücksichtigung von Quality-und Valuefaktoren sowie dem extreme Value at Risk und ESG-Kriterien. Bei jedem quartalsweise stattfindendem Rebalancing werden die Titel gleichgewichtet.

Mehrheitlich europäische Titel in den Ve-RI Listed Real Estate aufgenommen

Der Ve-RI Listed Real Estate ist ein global anlegender Aktienfonds, der in Immobilienaktien sowie Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert.

Unter den sieben neuen Titeln, die unter Verwendung des erprobten Veritas Aktienselektionsmodells in das Portfolio des Ve-RI Listed Real Estate aufgenommen wurden, befinden sich auch vier europäische Werte. "Unsere systematische Selektion zeigt, dass europäische Immobilienobjekte momentan gut bewertet und relativ schwankungsarm für attraktive Renditen sorgen könnten", so Hauke Hess, Geschäftsführer bei Veritas Investment und verantwortlich für das Portfoliomanagement. Bei dreien davon, namentlich die Charter Hall Group, die Klepierre SA und die Fabege AB, liegt deren Kerngeschäft im Segment der gewerblichen Immobilen.

Mit der bereits erwähnten Fabege AB, sowie der Allreal Holding AG und dem Pure Industrial Real Estate Trust feiern gleich drei Titel ihr Debüt im Ve-RI Listed Real Estate - sie sind seit der Strategieumstellung zum ersten Mal dabei.

Aktuell beträgt die YTD-Performance der R-Anteilklasse 2,59 Prozent (Stand: 26. Juni 2017). In Euro denominiert liegt die Wertentwicklung des entsprechenden Vergleichsindex des Fonds, der MSCI World REITS NR, im selben Zeitraum bei 0,30 Prozent, was einer Outperformance des Fonds gegenüber seiner Benchmark von rund 2,29 Prozent entspricht. Dies ist größtenteils auf das im Gegensatz zum Index vergleichsweise geringe Exposure des Fonds in US-Dollar zurückzuführen.

"Der Ve-RI Listed Real Estate bietet Anlegern ein interessantes und renditestarkes Portfolio unterschiedlicher globaler Immobilienwerte. Dank unserer quartalsweisen Reallokation können wir die Zusammensetzung sehr dynamisch und frühzeitig an Markttrends anpassen. Der Fonds verbindet somit die Flexibilität eines Aktieninvestments mit der Renditenstruktur von Immobilienbesitz", so Hauke Hess.

Hohe Austauschquote im Ve-RI Equities Europe

Auch im Ve-RI Equities Europe kam es zu einer umfassenden Restrukturierung. Insgesamt elf Titel wurden während des Rebalancings im Portfolio ausgetauscht.

Unter den Titeln, die den Fonds verlassen haben befinden sich auch vier deutsche Werte. Darunter zählt mit dem Rückversicherer Münchener Re auch ein Titel, der kumuliert seit Strategieanpassung am 01. März 2013 über drei Jahren Teil der Zusammensetzung des Fonds war. Des Weiteren verschiebt sich die Fondsstruktur zulasten von Industrieunternehmen hin zur Immobilie. So erhöhte sich die Anzahl von Immobilienwerten von drei auf fünf, während Industrieaktien von vier auf lediglich einen Titel absanken. "Gemäß unserem Modell sind die gewählten Immobilienaktien im Moment im Vergleich attraktiver als Aktien aus anderen Branchen. Es ergibt sich ein Branchenübergewicht relativ zum STOXX600, aus dem wir Chancen für den Fonds ablesen", so Hess weiter.

Mit der SSE plc (Großbritannien), der Iberdrola SA (Spanien), der SalMar ASA (Großbritannien) und der Compass Group PLC (Großbritannien) werden wiederum insgesamt vier Titel zum ersten Mal in das Portfolio des Ve-RI Equities Europe aufgenommen.

Im Zuge der Reallokation haben sich auch an der Länderstruktur signifikanten Veränderungen ergeben. So besitzen mittlerweile Werte aus Schweden die höchste Gewichtung im Portfolio des Ve-RI Equities Europe. Insgesamt sieben Titel und damit mehr als 20 Prozent, entstammen nun dem Ikea-Heimatland.

Auch beim Ve-RI Equities Europe spiegelt sich der Erfolg des Investmentansatzes in der Performance wider. So beträgt diese seit Jahresanfang in der R-Tranche 7,71 Prozent (Stand: 26. Juni 2017).

Investitionen in aussichtsreise europäische Aktienwerte beschreiben den Investmentprozess des Ve-RI Equities Europe. Dabei setzt der Fonds ganz auf den bewährten systematischen und prognosefreien Ansatz der Veritas Investment, der auch im Ve-RI Listed Real Estate zum Einsatz kommt.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Real Estate und zum Ve-RI Equities Europe sowie die vollständige, aktuelle Zusammensetzung der Fonds finden Sie unter: www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

..........

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 Email: r.droz@veritas-investment.de www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

27.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

586647 27.06.2017

ISIN DE0009763201 DE0005561666 DE000A0MKQP6 DE000A114522 DE0005561674

AXC0070 2017-06-27/09:57