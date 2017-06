Es haben sich nicht genug Aktionäre von STADA (WKN:725180) gefunden, die ihre Anteile an die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven abgeben wollten. Das Angebot von 65,28 Euro fanden einige offenbar nicht hoch genug. Zur ?Strafe? rauschte die Aktie nachbörslich runter auf 57 Euro. Das ist erst mal ärgerlich für alle, die den Deal in Ordnung fanden.



Aber könnte es sein, dass die ablehnenden Aktionäre im Grunde Recht haben? Hier ist meine Einschätzung zu den weiteren Aussichten von STADA.

Warum es nicht geklappt hat

Deutsche Generikahersteller sind bei ausländischen Investoren beliebt. Viele bekannte Marken sind in den letzten Jahren bei Konzernen untergeschlüpft. Ratiopharm ...

