Die Stada-Aktie hat nach der gescheiterten Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven rund 7% an Wert verloren und Sie kosten damit wieder in etwa so viel wie Anfang April, als Stada zwei Übernahmeangebote angekündigt worden waren und das Management sich für das von Bain und Cinven als das attraktivere entschieden hatte. Die Marktprofis reagieren gelassen:So hat die Commerzbank die...

Den vollständigen Artikel lesen ...