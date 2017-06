ROM (dpa-AFX) - Die Stimmung in italienischen Unternehmen und unter Verbrauchern hat sich im Juni aufgehellt. Der Indikator für das Unternehmensvertrauen sei um 0,4 Punkte auf 107,3 Zähler gestiegen, teilte die Statistikbehörde Istat am Dienstag in Rom mit. Volkswirte hatten hingegen mit einer leichten Eintrübung gerechnet. Die Verbraucherstimmung verbesserte sich um einen Punkt auf 106,4 Zähler. Das war stärker als erwartet./bgf/stk

