BERLIN (Dow Jones)--US-Handelsminister Wilbur Ross hat seine Reise nach Deutschland überraschend abgesagt. Das gab das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin bekannt. Das Haus von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), mit der sich Ross eigentlich zu einem Gespräch treffen wollte, sagte einen Fototermin anlässlich dieses geplanten Treffens am Morgen ab. "US-Handelsminister Wilbur Ross hat seine Reise nach Deutschland abgesagt", hieß es in der Mitteilung des Ministeriums ohne Angabe von Gründen. Der US-Handelsminister hätte zudem am Abend beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates sprechen sollen.

June 27, 2017 03:42 ET (07:42 GMT)

