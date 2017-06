Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwache Kurse im Automobilsektor belasten Europas Börsen am Dienstagmorgen. Eine überraschende Gewinnwarnung von Schaeffler drückt nicht nur die Schaeffler-Aktie selbst deutlich ins Minus sondern zieht auch die Automobil-Branche insgesamt nach unten. Der Stoxx-Branchenindex verliert 1 Prozent. Für den DAX geht es um 0,3 Prozent auf 12.734 nach unten. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent auf 3.551 nach.

Die Schaeffler-Aktie bricht im frühen Handel um 10,6 Prozent ein. Der Autozulieferer hat am späten Dienstag mit einer Gewinnwarnung überrascht. Die Warnung erwischt viele Anleger auf dem falschen Fuß. Jefferies-Analyst Ashik Kurian geht davon aus, dass die 2017er-Schätzungen der Analysten für das operative Ergebnis und den freien Cashflow 4 bis 12 Prozent zu hoch liegen.

Für den Experten steht Schaeffler für die gesamte Branche. "Nun könnte die Diskussion wieder starten, ob die Automobilzulieferer das Wachstum mit den erzielten Margen längerfristig halten können, oder ob das Hoch im Zyklus nun gesehen wurde".

Als Gründe für das schwächere Abschneiden verweist Schaeffler auf erhöhten Preisdruck im Automotive-Erstausrüstungsgeschäft bei gleichzeitig höheren Entwicklungsaufwendungen aufgrund zusätzlicher Projekte im Bereich der E-Mobilität. Dazu passt, dass auch General Motors von einem "sehr, sehr wettbewerbsintensiven" Preisumfeld spricht.

Zuliefereraktien wie Continental, Hella, Leoni, Grammer und Elringklinger verlieren bis zu 3,5 Prozent. In Paris kommen Faurecia und Valeo um knapp 2 Prozent zurück. Aber auch der Automobilsektor leidet: VW verlieren 0,9 Prozent, BMW 0,7 Prozent und Daimler 0,6 Prozent. In Paris geben Peugeot 1,5 Prozent nach und Renault 1,3 Prozent.

Bain und Cinven scheitern bei Stada

Die Stada-Aktie verliert 6,6 Prozent auf 57,71 Euro ein, nachdem die Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven gescheitert ist. Schon im regulären Handel am Montag waren Stada auffallend schwach gewesen, weil ein Scheitern schon da nicht ausgeschlossen wurde. "Dass das so knapp scheitert, hatte man dann doch nicht erwartet", kommentiert ein Händler die Kursreaktion. Erreicht wurde eine Annahme des Angebots von 65,5 Prozent, nötig waren aber nach der zuvor bereits gesenkten Annahemschwelle mindestens 67,5 Prozent.

"Interessant ist jetzt, ob der Markt auf ein neues Angebot setzt", ergänzt ein anderer Händler. Dann könnte sich die Aktie sehr schnell erholen. Denn den Kaufinteressenten Bain und Cinven stehe immer noch die Möglichkeit offen, erneut zu bieten, falls das Stada-Management zustimme und es eine Sondergenehmigung des Bafin gebe. "Das wäre nicht unplausibel, weil sich das Management explizit noch einmal hinter das Angebot gestellt hat", so der Händler. Außerdem könnten andere Interessenten für Stada auf den Plan treten, heißt es im Handel.

Vapiano mit mittelmäßigem Börsendebüt

Belastet zeigen sich Deutsche Telekom von der Nachricht des Wall Street Journal, wonach der Mobilfunkanbieter Sprint exklusiv mit den beiden US-Kabelanbietern Charter Communications und Comcast über einen weitreichenden Deal verhandelt, die Telekom-Tochter T-Mobile US also außen vor bliebe. In der Vergangenheit war immer wieder über eine mögliche Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint spekuliert worden. Deutsche Telekom verlieren 2,5 Prozent.

Durchwachsen fällt das Börsendebüt der Vapiano-Aktie aus. Sie ist mit einem ersten Kurs von 23,95 Euro gestartet. Verglichen mit dem Ausgabekurs von 23 Euro bedeutet das für Erstzeichner zwar ein Plus von 4,1 Prozent; ursprünglich hatte die Angebotsspanne aber auf 21 bis 27 Euro gelautet, und während der Zeichnungsfrist waren die Papiere am sogenannten Grauen Markt phasenweise auch mit Kursen um 27 und 28 Euro umgegangen. Wie die Restaurantkette am späten Montagabend mitteilte, werden im Rahmen des Börsengangs insgesamt knapp 8 Millionen Aktien ausgegegen. Basierend auf dem Angebotspreis beträgt die Vapiano-Marktkapitalisierung ca. 553 Millionen Euro bei einem Streubesitz von etwa 32 Prozent.

Warten auf Notenbanker am Devisenmarkt

Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert mit 1,1191 Dollar. Akzente könnten Aussagen vom Zentralbanken-Forum im portugiesischen Sintra setzen sowie die Veröffentlichung des US-Index des Verbrauchervertrauens am Nachmittag. In Sintra spricht unter anderem EZB-Präsident Mario Draghi. Außerdem haben im tagesverlauf diverse US-Notenbanker Auftritte, unter anderem auch US-Notenbankchefin Yellen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.547,58 -0,40 -14,18 7,81 Stoxx-50 3.200,90 -0,30 -9,72 6,32 DAX 12.720,62 -0,39 -50,21 10,80 MDAX 25.073,30 -0,75 -189,66 13,00 TecDAX 2.256,89 -0,47 -10,56 24,57 SDAX 11.145,12 -0,38 -42,82 17,08 FTSE 7.434,78 -0,16 -12,02 4,09 CAC 5.270,89 -0,47 -24,85 8,40 Bund-Future 165,21 0,04 1,51 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1188 -0,09% 1,1198 1,1201 +6,4% EUR/JPY 124,99 -0,05% 125,05 124,85 +1,7% EUR/CHF 1,0884 -0,03% 1,0887 1,0875 +1,6% EUR/GBP 0,8791 -0,02% 0,8793 1,1372 +3,1% USD/JPY 111,73 +0,05% 111,68 111,44 -4,4% GBP/USD 1,2725 -0,07% 1,2735 1,2737 +3,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,62 43,38 +0,6% 0,24 -23,3% Brent/ICE 46,07 45,83 +0,5% 0,24 -21,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,91 1.244,40 +0,4% +5,51 +8,6% Silber (Spot) 16,66 16,61 +0,3% +0,05 +4,6% Platin (Spot) 922,15 918,00 +0,5% +4,15 +2,1% Kupfer-Future 2,64 2,63 +0,4% +0,01 +4,7%

