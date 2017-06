Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Nachdem der Leitindex SMI die neue Woche stark begonnen und am Montag mit kräftiger Unterstützung des Schwergewichts Nestlé bei 9'149 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht hat, fehle es nun an Impulsen für Anschlusskäufe, heisst es im Handel. An der Wall Street hatte sich der Dow Jones Index am Vorabend nach Europaschluss per Saldo kaum mehr von der Stelle bewegt und auch in Asien verlief das Geschäft mit Aktien in ruhigen Bahnen. Nun warten die Anleger auf News zur Geldpolitik und zur Konjunkturlage in den USA.

Für Unsicherheit sorgt die Lage am Ölmarkt. Die Ölpreise haben sich zwar vom Rückgang der letzten Woche etwas erholt, auf kräftige Preissteigerungen sollten Anleger aber dennoch nicht setzen. Das Ölkartell Opec und andere wichtige Förderländer hatten die Produktion gekürzt, wegen steigender US-Bohraktivitäten bleibe das Angebot aber gross, so ein Experte. Am Vormittag könnten die Rede von EZB-Chef Mario Draghi neue Hinweise zur geldpolitischen Entwicklung in Europa geben. Später hält auch Fed-Chefin Janet Yellen eine Rede. Und am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zum Häusermarkt und zum Konsumentenvertrauen auf dem Programm.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr um 0,16% tiefer auf 9'106,48 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit ...

