flatex Morning-news DAX update

Wie gewonnen, so zerronnen - die gestrige Erholung beim Deutschen Aktienindex ist mit der Xetra-Eröffnung am Dienstag wieder verpufft. Der DAX eröffnete mit einer Abwärtskurslücke von rund 40 Punkten bei 12.728,50 Punkten. Die asiatisch-pazifischen Börsen gaben zum jeweiligen Handelsschluss ein uneinheitliches Bild ab. Die US-Futures befinden sich durchweg im Minus. Der Deutsche Aktienindex verläuft nun über einen Monat in einer Handelsspanne von rund 350 Punkten seitwärts. Am Montag schloss er bei 12.770,83 Punkten.

Der Kursverlauf vom letzten übergeordneten Zwischentief bei 11.941,57 Punkten (20. April 2017) auf das Allzeithoch bei 12.951,54 (20. Juni 2017) könnte möglicherweise über die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen Auskunft geben. Kursziele auf der Oberseite für die Bullen lägen beim Rekordhoch von 12.951,54 Punkten und darüber bei 13.190 Punkten, 13.337 Punkten und 13.576 Punkten bereit. Die nächsten Unterstützungen könnten von den Bären als Kursziele angepeilt werden. Diese fänden sich bei 12.565 Punkten und darunter bei 12.446/12.327/12.179 und beim Verlaufstief von 11.941,57 Punkten.

