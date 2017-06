Bad Marienberg - Die Nidda Healthcare Holding AG, die Erwerbsgesellschaft von Bain Capital und Cinven, hat am Montag (26.06.) mitgeteilt, dass zum Ende der verlängerten Annahmefrist am 22. Juni 2017 um Mitternacht (24:00 Uhr MEZ) 65,52 Prozent der ausgegebenen STADA-Aktien (ISIN DE0007251803/ WKN 725180) im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots angedient wurden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

