Bad Marienberg - Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat erneut ein Angebot einer neuen Anleihe in Höhe von bis zu EUR 10.000.000,00 gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...