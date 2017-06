Die "Next Einstein Initiative" des Südafrikaners Neil Turok bietet hochbegabten Afrikanern eine wissenschaftliche Ausbildung auf Weltniveau. Doch nicht Begabung allein bestimmt, wer eines der begehrten Stipendien erhält.

Fast ein Jahr hat Valimbavaka Ranaivomanana ihre Eltern und Geschwister nun nicht mehr gesehen. Während sie am Afrikanischen Institut für Mathematikwissenschaften (AIMS) in Südafrika studierte, reichte das Geld kaum für Ferngespräche. Es war eine harte Zeit, gibt junge Frau aus Madagaskar zu.

Der Lohn aller Entbehrungen ist eine wissenschaftliche Ausbildung auf Weltniveau. Denn exzellente Lehre für Afrikas geistige Elite ist das Markenzeichen des 2003 von dem Physiker Neil Turok geründeten AIMS. Der Südafrikaner, dessen Eltern während des Kampfes gegen die Apartheid inhaftiert wurden, wollte damit seinen eigenen Beitrag zum Wiederaufbau von Südafrika leisten.

"Wenn afrikanische Studenten in Mathe und Physik erfolgreich sind, werden sie zum größten Gut des Kontinents und zum Schlüssel für Entwicklung", sagt Turok. So sei die Idee seiner Next Einstein Initiative entstanden, die sich mittlerweile zu einem Netzwerk von exzellenten Ausbildungsstätten für Mathematik und Naturwissenschaften entwickelt hat.

An ihrer Heimat-Uni in Madagaskar habe es weder Internet noch Laboratorien gegeben, erzählt ...

