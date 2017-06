Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts016/27.06.2017/10:30) - Beim ersten "Vertrauenspreis der Luft-, Kälte- und Klimatechnik" haben sich 70 Hersteller Fragen nach Qualität, Beratung, Service und Vertrauen gestellt. ebm-papst konnte die Kategorie "Klimatechnik: Zentrale RLT- und Klimageräte und ihre Komponenten" für sich entscheiden und belegte Platz 1. Am 22. Juni 2017 wurden die Gewinner in Karlsruhe geehrt. David Kehler, Vertriebsleiter von ebm-papst Deutschland, nahm die Auszeichnung stellvertretend entgegen: "Der Preis freut uns sehr. Denn Vertrauen entsteht nicht einfach so, Vertrauen muss man sich hart erarbeiten und es bedeutet für uns gleichzeitig die Verpflichtung, unseren Kunden auch weiterhin beste Qualität und Service zu liefern." Kehler hat im April die Nachfolge von Alfred Müller angetreten. Besonderer Abstimmungsmodus Der Bewertungsprozess ging dabei neue Wege: Die Juroren mussten sich für ihre Abstimmung qualifizieren, so wurde sichergestellt, dass die Hersteller selbst vom Juryprozess ausgeschlossen waren. Es durften also nur Kunden, Anlagenhersteller, Energieberater, Planer und Betreiber abstimmen. Insgesamt haben 536 Juroren 25.600 Einzelbeurteilungen für 14 Produktkategorien abgegeben. Über den Vertrauenspreis Klassischerweise werden bei Awards Produkte, Systeme oder das Design, aber nicht die Zufriedenheit der Kunden bewertet. Beim Vertrauenspreis werden darüber hinaus Fragen rund um die Qualität von Beratung oder Service und Weiterempfehlung beantwortet. Weiterempfehlung bedeutet Vertrauen in Unternehmen, Produkte und Mitarbeiter. Die Abstimmung wurde von der cci Dialog GmbH, einem Fachinformationsanbieter in Karlsruhe ins Leben gerufen. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der Marktreife elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl u. a. mit Biowerkstoffen. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 1,7 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 25 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170627016

