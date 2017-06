Der MDAX-Konzern werde an seinen im vergangenen Jahr verabschiedeten Wachstumskonzepten festhalten, sagte STADA-Chef Matthias Wiedenfels am Dienstag während einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Gleichzeitig bestätigte der Manager die Wachstumsziele bis 2019. Der geplante Verkauf des hessischen MDAX-Konzerns an das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...